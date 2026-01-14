In questi giorni si è parlato di un possibile arrivo di Madonna al Festival di Sanremo 2026. Adesso a fare chiarezza ci ha però pensato Carlo Conti.

La verità su Madonna a Sanremo 2026

Tra poco più di un mese si alzerà il sipario sul Festival di Sanremo 2026 e finalmente ascolteremo le 30 canzoni in gara. In questi giorni intanto stanno arrivando diversi annunci da parte del conduttore e direttore artistico Carlo Conti, che sta riservando una sorpresa dietro l’altra al pubblico. Solo poche ore fa infatti il presentatore ha fatto sapere che ad affiancarlo per tutte le cinque serate della kermesse ci sarà Laura Pausini, che proprio sul palco dell’Ariston festeggerà i suoi 33 anni di carriera. In attesa di scoprire cosa succederà, in questi giorni in rete si è fatto largo un gossip che ha attirato l’attenzione generale.

Alcune voci di corridoio hanno infatti parlato di un possibile arrivo di Madonna a Sanremo 2026, in qualità di ospite. Naturalmente l’indiscrezione ha iniziato a fare il giro del web e in molti hanno iniziato a sperare di vedere la pop star al Festival. Adesso però a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato lo stesso Carlo Conti. Ospite al seminario sulla kermesse canora alla Scuola di giornalismo di Perugia, il conduttore ha smentito le indiscrezioni affermando:

“Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al Festival. Si è creato questo cortocircuito perché ha cantato ‘La bambola’ di Patty Pravo, che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada”.

Pare dunque che a oggi non siano chance di vedere Madonna tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2026. La pop star tuttavia si prepara a tornare sulle scene, con un album che promette di far discutere.

Il nuovo album di Madonna

Come ha annunciato lei stessa qualche mese fa, tra poche settimane Madonna rilascerà il suo nuovo album, Confessions on a Dance Floor Parte 2. Si tratta del secondo volume del fortunatissimo disco rilasciato nel 2005, che contiene alcuni dei singoli più famosi e celebri della pop star, da Hung Up a Sorry.

Attualmente l’album non ha ancora una data di rilascio, ma stando alle voci di corridoio l’uscita sarebbe prevista in primavera. A breve nel mentre dovrebbe essere rilasciato il primo singolo, che anticiperà il progetto.

