I duetti della serata delle cover di Sanremo 2026 saranno disponibili su Spotify: ecco da quando sarà possibile ascoltarli.

Sanremo 2026, i duetti della serata cover su Spotify

Venerdì 27 febbraio durante la quarta serata di Sanremo 2026 assisteremo alla serata delle cover. Uno dei momenti più attesi della manifestazione dove vedremo non solo i cantanti in gara, ma anche gli artisti con cui hanno deciso di condividere il palco del Teatro Ariston.

Ma c’è una novità. Su Spotify sarà possibile ascoltare queste collaborazioni subito dopo la serata e sarà possibile trovarli nella playlist ufficiale del Festival presente sulla piattaforma.

Tutti i duetti della serata cover

Quali sono però i duetti della serata delle cover, li ricordate?

Arisa canterà “Quello che le donne non dicono” con il Coro del Teatro regio di Parma. A seguire le Bambole di Pezza si esibiranno sulle note di “Occhi di Gatto” con Cristina d’Avena. Si andrà avanti con Chiello, che invece sarà accompagnato da Saverio Cigarini, e canterà “Mi sono innamorato di te”. In seguito passiamo a Dargen D’Amico, che interpreterà “Su di noi” con Pupo e Fabrizio Bosso.

A Sanremo 2026 vedremo Ditonellapiaga che porterà “The lady is a Tramp” con Tonypitony. In successione Eddie Brock insieme a Fabrizio Moro canteranno “Portami via”. Elettra Lamborghini proporrà invece un duetto attesissimo alla serata delle cover: “Aserejé” con Las Ketchup.

Enrico Nigiotti canterà “En e Xanax” con Alfa, poi Ermal Meta si esibirà con “Golden hour” insieme a Dardust.

Fedez & Masini presenteranno “Meravigliosa creatura” con Stjepan Hauser. Nella lista anche Francesco Renga sulle note di “Ragazzo solo, ragazza sola” con Giusy Ferreri. Fulminacci invece canterà “Parole parole” con Francesca Fagnani. J-ax invece “E la vita, la vita” con Ligera County Fam.

Con chi canteranno i Big a Sanremo 2026

Andiamo avanti con l’elenco di tutte le altre esibizioni della serata delle cover di Sanremo 2026:

Lda & Aka 7Even li vedremo in “Andamento lento” con Tullio de Piscopo. Leo Gassmann poi canterà “Era già tutto previsto” con Aiello. Altro momento atteso sarà quello di Levante sulle note di “I maschi” con Gaia, poi Luchè canterà “Falco a metà” con Gianluca Grignani.

Nella lista Malika Ayane che proporrà “Mi sei scoppiato dentro il cuore” con Claudio Santamaria. Mara Sattei invece interpreterà “L’ultimo bacio” con Mecna. Maria Antonietta & Colombre “Il mondo” con Brunori Sas.

Michele Bravi canterà “Domani è un altro giorno” con Fiorella Mannoia. Nayt “La canzone dell’amore perduto” insieme a Joan Thiele. Dall’altra parte ancora Patty Pravo che interpreterà “Ti lascio una canzone” con Timofej Andrijashenko.

Nell’ultimo blocco tra i duetti di Sanremo 2026 per la serata delle cover:

Raf canterà “The riddle” con The Kolors .

canterà “The riddle” con . Sal da Vinci canterà “Cinque giorni” con Michele Zarrillo

canterà “Cinque giorni” con Samurai Jay duetterà sulle note di “Baila Morena” con Belen Rodrìguez e Roy Paci .

duetterà sulle note di “Baila Morena” con . Sayf interpretà “Hit the road Jack” con Alex Britti e Mario Biondi .

interpretà “Hit the road Jack” con e . Serena Brancale canterà “Besame mucho” con Gregory Porter e Delia .

canterà “Besame mucho” con . Tommaso Paradiso “L’ultima luna” con gli Stadio .

“L’ultima luna” con gli . Infine Tredici Pietro canterà “Vita” con Galeffi Fudasca & band.

