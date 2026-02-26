Nel corso della conferenza stampa della terza serata, Carlo Conti ha confermato che Sanremo Estate sta per tornare: ecco quando.

Quando si farà Sanremo Estate

Dopo le numerose voci di corridoio, oggi è finalmente arrivata la conferma che tutti stavamo aspettando: Sanremo Estate si farà! Non tutti ricordano il celebre programma musicale, andato in onda tra il 1999 e il 2004, con la conduzione di alcuni volti voti della televisione italiana, da Pippo Baudo, ad Amadeus, allo stesso Carlo Conti.

A confermare indirettamente il ritorno della trasmissione è stato proprio il presentatore e direttore artistico di Sanremo 2026. Questa mattina infatti, nel corso della conferenza stampa della terza serata del Festival, Conti ha annunciato il ritorno della trasmissione, già attesissima da tutto il pubblico.

Ma quando andrà in onda dunque Sanremo Estate? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Williams Di Liberatore. Il Direttore Intrattenimento Prime Time ha così spiegato: «Ci stiamo lavorando, per il momento abbiamo individuato una data che potrebbe essere quella della seconda metà di luglio. È un evento che dovrebbe essere sicuramente di natura musicale all’aperto».

Ma nel cast della kermesse, che non vedrà la conduzione di Conti, ci saranno solamente i Big di Sanremo 2026? Di Liberatore ha risposto anche a questo: «No, non ci saranno per forza solo loro, nel senso che sarà misto. Poi dipende dal progetto».

Le anticipazioni della terza serata del Festival

In attesa di saperne di più di Sanremo Estate, stasera andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Nel corso della diretta ascolteremo le restanti 15 canzoni in gara e al termine della puntata scopriremo la nuova classifica aggiornata.

Ad affiancare Carlo Conti sul palco ci saranno Laura Pausini ed Irina Shayk. Ospiti speciali saranno invece Eros Ramazzotti e Alice Keys, il Piccolo Coro dell’Antoniano, Mogol, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele.

