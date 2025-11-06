Giunge una notizie che, se dovesse essere confermata, potrebbe regalarci un duetto davvero molto interessante per il prossimo Festival di Sanremo 2026. Si vocifera infatti che Elodie sarà in gara e al suo fianco ci sarà un noto collega. Peraltro si aggiunge che i due artisti punterebbero alla vittoria!

Elodie in gara a Sanremo 2026?

Manca meno di un mese all’attesissimo annuncio del cast dei Big di Sanremo 2026. Carlo Conti svelerà i nomi in diretta tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, come di consueto, in diretta al TG1. E mentre l’attesa cresce, i rumor e le notizie sul Festival più amato d’Italia continuano ad animare il web. E ora spunta anche il nome di Elodie!

Tra le voci più interessanti delle ultime ore infatti c’è quella lanciata da Gabriele Parpiglia, che ha sganciato una vera e propria bomba: Elodie sarebbe pronta a tornare sul palco del Teatro Ariston con un noto collega, e il brano che porteranno insieme punterebbe dritto alla vittoria.

Il cantante in questione con cui dovrebbe duettare Elodie pare sia Rkomi e se così fosse sarà davvero molto interessante!

“Questa coppia sarà di nuovo in ‘coppia’ al Festival di Sanremo con una canzone che punta alla vittoria scritta da una penna importante”, ha rivelato Gabriele Parpiglia. L’indiscrezione, in poche ore, ha infiammato i social: i fan della cantante romana stanno già fantasticando su quello che potrebbe essere uno dei momenti più attesi della prossima edizione del Festival di Sanremo 2026.

Per Elodie, non sarebbe certo un debutto. L’artista ha già calcato il palco sanremese in più occasioni, mostrando ogni volta grinta, stile e una costante evoluzione musicale. E non sarebbe nemmeno la prima collaborazione con Rkomi peraltro. I due avevano già unito le forze nel 2021 con “La Coda del Diavolo”. Un singolo che ha dominato le classifiche italiane per oltre un anno. Pensate che ha raggiunto la numero uno e conquistanto addirittura ben sei dischi di platino con più di 600.000 copie vendute.

Non sarà facile replicare lo stesso successo e il ritorno a Sanremo 2026 per entrambi potrebbe rivelarsi interessante dopo l’ultima partecipazione.

Ci teniamo a precisare che per ora si tratta solo di un’indiscrezione, ma se le parole di Parpiglia dovessero trovare conferma, potremmo assistere a uno dei duetti più attesi della prossima edizione del Festival.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.