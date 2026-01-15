Oggi parte ufficialmente la vendita dei biglietti per assistere a una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026. Ecco come fare per acquistarli e i prezzi.

Al via le vendite dei biglietti di Sanremo 2026

A distanza di poco più di un mese dalla partenza del Festival, oggi, 15 gennaio, inizia ufficialmente la vendita dei biglietti per Sanremo 2026. A partire dalla data odierna infatti sarà possibile acquistare un ticket per poter assistere di persona ad una delle conquiste serate della kermesse musicale, direttamente dal Teatro Ariston. Ma come fare dunque ad acquistare i titoli di ingresso?

Gli utenti che hanno completato la registrazione, che si poteva fare dal 22 dicembre allo scorso 8 gennaio, da oggi (e fino al prossimo 3 febbraio) riceveranno un’email da Vivaticket con tutte le modalità e le tempistiche per poter comprare i biglietti. Oltre ai ticket singoli per le varie serate, sarà possibile acquistare anche un abbonamento per tutte le puntate.

Naturalmente però non tutti gli utenti che hanno effettuato la registrazione avranno la possibilità di comprare i biglietti per Sanremo 2026. Un software ha infatti scelto, alla presenza di un notaio, una serie di fortunate persone, che riceveranno dunque l’email con tutte le informazioni necessarie per procedere all’acquisto.

I prezzi dei biglietti

Ma quali sono i prezzi dei biglietti del Festival? Come è stato rivelato già qualche settimana fa, un posto in Platea per le prime quattro serate costa 240 euro. Per la Galleria bisognerà invece pagare 132 euro. Discorso diverso per la serata finale. Un posto in Platea, in occasione dell’ultima puntata della kermesse musicale, costa infatti 875 euro, mentre in Galleria 430 euro.

Non mancheranno, come anticipato, anche gli abbonamenti per tutte le cinque puntate. Il carnet in Platea ha un costo di 1.835 euro. Per la Galleria invece ha un prezzo di 958 euro.

