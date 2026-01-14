In seguito alla tragedia di Crans-Montana, Novella 2000 lancia un appello a Carlo Conti per invitare Achille Lauro a Sanremo 2026. La richiesta nasce dopo che la madre di Achille Barosi ha scelto il brano “Perdutamente” come omaggio per il funerale del figlio, simbolo di coraggio e memoria. Un gesto potente per rendere omaggio alle vittime.

L’appello di Novella 2000 a Carlo Conti: “Achille Lauro per ricordare le vittime di Crans-Montana”

L’iniziativa nasce in modo spontaneo, sull’onda di un’emozione collettiva che ha attraversato l’Italia nei giorni successivi alla tragedia di Crans-Montana. Un momento che ha profondamente colpito l’opinione pubblica è stato il funerale di Achille Barosi. Un momento durante il quale la madre Erica ha scelto di far risuonare, al termine della cerimonia, la canzone Perdutamente di Achille Lauro.

Un brano divenuto simbolo. Quasi un inno. Dedicato al giovane che ha perso la vita dopo essere riuscito a mettersi in salvo dall’incendio del locale Le Constellation e che, con un gesto di straordinario coraggio, è rientrato tra le fiamme per salvare l’amica Matilde, sopravvissuta.

La richiesta a Carlo Conti

Da quel momento, sono in molti a chiedere che quel dolore non venga dimenticato. Novella 2000 si fa oggi portavoce di questa richiesta e lancia un appello a Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, affinché Achille Lauro venga invitato sul palco dell’Ariston per rendere omaggio alle vittime della tragedia di Crans-Montana.

Un gesto che sarebbe insieme dolce, rispettoso e potente: un modo per tenere viva la memoria delle decine di vittime, per chiedere giustizia, per condividere un dolore che ha atterrito non solo la Svizzera ma anche l’Italia.

E per far sentire una vicinanza concreta a chi, ancora oggi, sta lottando in ospedale contro le gravi ustioni e le conseguenze dei fumi tossici inalati.

La musica, ancora una volta, potrebbe diventare voce del ricordo e della solidarietà.

CREDITI FOTO: Maurizio D’Avanzo / IPA

