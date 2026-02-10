Colpo di scena per la terza serata del Festival: la top model russa affiancherà il conduttore dopo il forfait di Andrea Pucci

Il puzzle di Carlo Conti per Sanremo 2026 si arricchisce di un tassello internazionale che sposta gli equilibri mediatici della kermesse. Dopo le accese polemiche legate alla presenza di Andrea Pucci, culminate con il ritiro ufficiale del comico milanese, Il Direttore Artistico ha deciso di puntare sul glamour assoluto. Sarà infatti la top model Irina Shayk (celebre ex compagna di Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper) la co-conduttrice della serata di giovedì. Una mossa strategica che spegne il fuoco delle critiche e riporta l’attenzione sulla caratura globale della manifestazione. La modella russa, icona di stile sulle passerelle più prestigiose del mondo, condividerà il palco con Conti e Laura Pausini, aggiungendo un tocco di eleganza internazionale a una serata che si preannuncia già densa di contenuti.

Pilar Fogliati e il ritorno di Eros Ramazzotti

Ma le novità non finiscono qui. Se il giovedì vedrà il ritorno in Italia di Eros Ramazzotti in veste di super ospite, la serata di mercoledì accoglierà il talento cristallino di Pilar Fogliati. L’attrice, già apprezzata per la sua versatilità e verve ironica, è stata confermata ufficialmente e andrà a rimpinguare una “quota rosa” che, fino a pochi giorni fa, sembrava fin troppo scarna. Il cast dei co-conduttori resta comunque affollatissimo: tra i nomi di Lillo Petrolo, Achille Lauro e Can Yaman, la gestione dei tempi televisivi sarà la vera sfida per Conti. Con quindici Big in gara a sera, il ritmo dovrà essere serrato per evitare sforamenti, ma l’innesto della Shayk garantisce quel “fattore wow” necessario per blindare lo share.

