Non tutti sanno che la campionessa di pattinaggio Sara Conti gareggia alle Olimpiadi 2026 con l’ex Niccolò Macii, mentre il suo attuale fidanzato è nella squadra spagnola.

Il retroscena su Sara Conti

Poche ore fa a conquistare una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono stati Sara Conti e il suo partner artistico Niccolò Macii. Non tutti sanno però che i due pattinatori, oltre a gareggiare insieme ai Giochi invernali, in passato hanno condiviso anche la vita privata. Nel 2018 infatti, un anno prima di iniziare a pattinare insieme, i campioni azzurri si sono innamorati, dando il via a un’importante storia d’amore.

Dopo aver vinto l’oro agli Europei e il bronzo ai Mondiali nella stagione 2022/2023 però Sara e Niccolò si sono lasciati, mettendo un punto alla relazione. La collaborazione artistica tuttavia, nonostante qualche difficoltà iniziale, non si è interrotta e a oggi i due hanno conquistato il bronzo alle Olimpiadi 2026.

Sara Conti nel mentre ha ritrovato l’amore e attualmente è fidanzata con Tim Dieck, atleta di origini tedesche che fa parte del team della Spagna. Pur essendo rivali durante le gare, i due sembrerebbero essere in perfetta sintonia e tutto pare procedere a gonfie vele tra loro.

Il rapporto tra Sara e Niccolò

Nel mentre Sara Conti, nel corso di un’intervista con Sette, ha raccontato come è cambiato il rapporto con Niccolò Macii dopo la rottura e come hanno fatto a ritrovare la serenità dopo la fine della loro relazione. Queste le dichiarazioni della campionessa:

«Quando un amore si rompe, spesso anche la coppia artistica va in frantumi. Credo che noi dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo tenuto duro e siamo riusciti a ritrovare la forza di rimetterci insieme in pista e di riprendere a perseguire i nostri obiettivi, anche con l’aiuto di uno psicologo».

A fare eco alle parole di Sara Conti è stato lo stesso Niccolò Macii, che ha aggiunto: «Quando abbiamo interrotto il nostro rapporto, in pista sono volati gli stracci, ora invece ci lega un bel rapporto di amicizia. Sara il 29 agosto sarà al mio matrimonio».

