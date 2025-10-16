Anche quest’anno al termine di ogni serata di Sanremo 2026 andrà in onda il DopoFestival. Alla conduzione del celebre format ci sarà Nicola Savino.

Nicola Savino a Sanremo 2026 con il DopoFestival

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2026. La nuova edizione della kermesse musicale, che vedrà la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti, si svolgerà dal 24 al 28 febbraio e anche stavolta non mancheranno grossi colpi di scena. Solo nelle ultime ore la Rai ha pubblicato il regolamento del 76° Festival della canzone italiana e, come annunciato, ben 26 saranno i Big in gara. Il prossimo dicembre, come da tradizione, il presentatore annuncerà dunque il cast, che accontenterà tutte le generazioni. Tante sono le indiscrezioni sugli artisti che potrebbero salire sul palco dell’Ariston e come al solito ne vedremo di belle.

In attesa di avere news certe, oggi è arrivata una notizia che ha già attirato l’attenzione. Anche quest’anno, dopo la fine di ogni serata della kermesse, tornerà in onda il tradizionale appuntamento con il DopoFestival. Come ha svelato Dagospia, alla conduzione della trasmissione ci sarà nientemeno che Nicola Savino, che prenderà il posto di Alessandro Cattelan. Non è la prima volta tuttavia che il presentatore prende in mano le redini del DopoFestival. Già nel 2016, nel 2017 e nel 2020 Savino aveva condotto il programma, ottenendo un grande successo.

LEGGI ANCHE: Amici 25 anticipazioni puntata 19 ottobre news, spoiler e ospiti

Prima di Sanremo 2026 però per Nicola ci sarà un altro imperdibile appuntamento. Parliamo naturalmente di Tali e Quali, spin off di Tale e Quale Show, che andrà in onda a gennaio su Rai 1. Le registrazioni del talent si svolgeranno dopo la fine dell’edizione Vip, attualmente in onda sul primo canale, e in giuria ci sarà proprio Carlo Conti.

Mesi importanti dunque attendono Nicola Savino, che di certo non deluderà le aspettative del grande pubblico Rai.