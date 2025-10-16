Oggi pomeriggio, giovedì 16 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda su Canale 5 domenica 19 ottobre. Andiamo a leggere tutte le anticipazioni, gli spoiler e scopriamo chi saranno gli ospiti in studio.

Le anticipazioni di Amici 25 del 19 ottobre

Domenica 19 ottobre su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Amici 25. Oggi pomeriggio si sono svolte le registrazioni e in questi minuti in rete sono emerse le prime anticipazioni.

Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a leggere gli spoiler, rivelati come sempre da SuperGuidaTv e dalla pagina Amici News.

Amici 25, i risultati delle sfide di Opi, Alex e Alessio

Nel corso della nuova puntata di Amici 25 assisteremo alle sfide di Opi, Alex e Alessio. Grazie alle anticipazioni sappiamo che tutti e tre gli allievi hanno vinto e sono rimasti all’interno della scuola.

Nel corso della sua sfida, Opi ha cantato due canzoni, tra cui il suo inedito. Alex balla con Alessia e la sfida viene giudicata da Francesca Tocca.

Gara canto: classifica

Anche questa settimana, come da tradizione, ad Amici 25 si è svolta la gara di canto. Ma cosa è accaduto e qual è stata la classifica definitiva?

Ecco cosa ci dicono gli spoiler e le anticipazioni della puntata del 19 ottobre:

Guard

Penelope

Riccardo

Plasma

Flavia

Frasa

La gara di ballo

Oltre alla gara canto, ad Amici 25 non è mancata anche la gara di ballo.

Questa la classifica finale:

Alessio

Emiliano.

Pierpaolo

Anna

Alex

Amici 25, gli allievi in sfida

Ma chi sono dunque gli allievi in sfida nella puntata di Amici 25 del 19 ottobre?

A prendere la maglia rossa sono stati Frasa, Alex, Michelle e Matilde. A scegliere lo sfidante di Frasa sarà Rudy Zerbi.

News e spoiler su Amici

Ma che altro è accaduto durante la nuova puntata di Amici 25? Andiamo a leggere le news e gli spoiler.

Tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo è partita un’accesa discussione. Per la maestra infatti Alessio fa diverse espressioni forzate. A quel punto il prof ha replicato alla sua collega e tra i due è partito un duro botta e risposta.

Non è mancata una discussione anche tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il motivo? Frasa.

Ci sono poi state due esibizioni corali. In quella di canto, gli allievi hanno proposto un medley insieme ai vocal coach. Queste le canzoni eseguite: Esseri umani, Africa e Tuta Gold.

I ballerini invece si sono esibiti sulle note di Days are over.

Tommaso era assente in studio. Con ogni probabilità era malato.

Ospiti 19 ottobre Amici 25

Ma chi sono gli ospiti nella puntata del 19 ottobre?

A giudicare le gare di canto e ballo sono stati rispettivamente Irama e Anbeta.

Ad arrivare in studio è stata poi Chiamamifaro.