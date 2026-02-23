Nel corso della conferenza stampa di oggi che ha inaugurato il Festival di Sanremo 2026, Fiorello ha fatto “irruzione” con uno dei suoi interventi.

Sanremo 2026: Fiorello fa irruzione in sala stampa

Oggi si è tenuta la prima conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, dove Carlo Conti accompagnato da Laura Pausini ha dato una prima infarinatura di quello che sarà la kermesse canora. Nel corso della chiacchierata Fiorello ha fatto irruzione con uno dei suoi interventi:

“Carlo Conti sarà il coconduttore di lunedì de ‘La Pennicanza’!”, ha affermato Fiorello al grido di “chi la fa l’aspetti”, arruolandolo a sorpresa.

Grazie a una videochiamata realizzata con il direttore di Radio2, Giovanni Alibrandi, ha esordito: “Avevamo nostalgia della sala stampa. Vi auguro tante, tante polemiche”. Carlo Conti ha risposto subito: “Ovviamente sta scherzando”. A sua volta Fiorello ha ribattuto: “Carlo che fai lunedì prossimo?”.

Dopo un ennesimo scambio di battute, la conversazione si è conclusa, coinvolgendo le risate di tutte, come potete vedere dal video sottostante.

La presenza di Rosario al Festival

Ma non sarà l’unico ‘bliz’ di Fiorello durante questa edizione del Festival di Sanremo 2026.

Per tutto il corso della settimana, infatti, grazie al mega schermo presente vicino all’Ariston, sarà proiettata La Pennicanza.

Peraltro durante le serate del Festival ha promesso dei commenti live sui social con il “Durante Festival”:

“Lo faremo con Biggio, sicuramente per la prima serata. Poi vediamo se resistiamo e quanto dura”, ha affermato.

