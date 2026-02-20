Secondo le ultime indiscrezioni emerse, sul palco del Festival di Sanremo 2026 assisteremo a una proposta di matrimonio.

Cosa potrebbe accadere a Sanremo 2026

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è iniziato. Mancano ormai solo una manciata di ore alla prima serata della kermesse musicale e tutto inizia ad essere pronto per la nuova edizione. Martedì 24 finalmente i 30 Big saliranno sul palco dell’Ariston e presenteranno per la prima volta i loro brani.

In attesa di scoprire cosa accadrà e quali emozioni ci attendono, in queste ore in rete si è fatto largo un gossip che ha acceso la curiosità del web. Stando a quanto ha rivelato Deianira Marzano infatti nel corso di una delle serate del Festival assisteremo a una proposta di matrimonio in diretta.

Secondo l’esperta di gossip, il tutto avverrà proprio sul palco e di certo già in molti si chiedono cosa succederà. Naturalmente la Marzano non ha fatto nomi e al momento dunque non è chiaro chi potrebbero essere i protagonisti di questo pettegolezzo. Di certo però nel corso delle cinque serate di Sanremo 2026 ne vedremo di belle e non sono esclusi colpi di scena.

Eddie Brock al centro dell’attenzione

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Eddie Brock. Il cantante, in gara a Sanremo 2026, ha annunciato infatti che, qualora dovesse vincere il Festival della canzone italiana, rifiuterà di partecipare all’Eurovision Song Contest. In merito l’artista ha affermato:

«Ti do due risposte. La prima, personale: voglio prima consolidare il mio pubblico in Italia, è prematuro andare fuori. La seconda, più politica: riguardo le polemiche sulla partecipazione di alcuni Paesi, sto con chi, come Levante, ha espresso perplessità. Quindi è un doppio no».

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.