In queste ore la Rai ha svelato quando escono e dove si comprano i biglietti per il Festival di Sanremo 2026.

Tutto sui biglietti di Sanremo 2026

Mancano due mesi alla partenza di Sanremo 2026 e l’attesa per la partenza del Festival cresce sempre di più. I 30 Big hanno anche già svelato i titoli dei brani che ascolteremo a partire dal 24 febbraio e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre nelle ultime ore si sta anche parlando dei biglietti per assistere dal vivo alla gara canora. Di recente infatti abbiamo scoperto i prezzi dei ticket che consentiranno l’ingresso al Teatro Ariston e adesso la Rai ha dato ulteriori informazioni.

Con un comunicato, è stato annunciato quando escono e dove si comprano i biglietti per il Festival. Ma andiamo dunque a scoprire cosa sappiamo in merito. Quest’anno l’attività di vendita e gestione dei titoli di ingresso per la partecipazione all’evento è stata affidata alla società Vivaticket S.p.A.

Per procedere all’acquisto, si dovrà effettuare una registrazione preliminare. Come si legge, “gli utenti in possesso di tutti i requisiti richiesti in fase di registrazione saranno selezionati tramite un software che provvederà alla scelta degli stessi in maniera casuale alla presenza di un notaio e successivamente, previa comunicazione, invitati a procedere all’acquisto di un numero massimo di due biglietti”. La registrazione sarà aperta dalle ore 9.00 del 22 dicembre 2025 sino alle ore 18.00 dell’8 gennaio 2026 sul sito internet sanremo2026rai.vivaticket.it. Ma non è finita qui.

In fase di registrazione, ogni utente dovrà indicare il giorno e il settore del Teatro per il quale intenderebbe ottenere la possibilità di acquisto del biglietto per il Festival di Sanremo 2026. È ammessa una sola registrazione per utente.

Successivamente, dal 15 gennaio 2026 al 3 febbraio 2026, gli utenti che avranno completato una valida registrazione, riceveranno un’e-mail da Vivaticket. In caso di selezione, la e-mail conterrà le informazioni circa le modalità e le tempistiche che permetteranno di procedere all’acquisto del biglietto.

