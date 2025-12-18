Nel corso di una nuova intervista, Milly Carlucci apre le porte al Festival di Sanremo. Ecco cosa ha dichiarato la conduttrice, in vista della finale di Ballando con le Stelle.

Le parole di Milly Carlucci

Mancano poche ore alla finale di Ballando con le Stelle e finalmente sabato sera scopriremo chi sarà a vincere questa edizione del talent show di Milly Carlucci. In attesa di scoprire cosa accadrà e chi sarà ad alzare la coppa, in queste ore la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista agli amici di FanPage, durante la quale ha parlato del programma targato Rai, che da 20 anni appassiona il grande pubblico. In merito la presentatrice ha dichiarato:

“Se immaginavo che questo programma sarebbe diventato il varietà più longevo della Rai? Ci speravo, ma era inimmaginabile. Credo che la voglia di non fermarsi all’oggi, ma cercare sempre strade nuove e innovative ci abbia premiato. Il pubblico vuole ritrovare nella stessa famiglia cose rassicuranti e ogni tanto piccole novità quasi senza accorgersene. Se guardate le prime puntate del 2005 e quelle di oggi la differenza si nota già solo per l’immagine”.

Ma non solo. Rispondendo a una domanda sulla coppia che l’ha sorpresa di più quest’anno a Ballando, Milly Carlucci aggiunge: “Io sono super partes. Direi che tutti indistintamente hanno vinto la loro sfida. Anche chi non è arrivato in finale ha fatto spettacolo e ci ha emozionato: Marcella Bella per esempio. Poi di storie e di rivelazioni ne abbiamo avuto tante. Tutte direi”.

Come se non bastasse la Carlucci ha aperto anche le porte al Festival di Sanremo e, parlando di un’ipotetica conduzione futura, ha affermato: “Adesso ho solo voglia di fare una grande finale e di dormire per un mese. Poi Sanremo è Sanremo, magari un giorno”.

