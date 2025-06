Si torna a parlare del Festival di Sanremo 2026: quando inizia e quali sono le date da tenere a mente? Potrebbe esserci uno slittamento importante. Ecco cosa è emerso.

Il conto alla rovescia è già partito, anche se mancano ancora diversi mesi prima del suo ritorno. Il Festival di Sanremo 2026 torna nuovamente a far parlare di sé. La domanda che comincia a circolare tra gli appassionati è una sola — quando inizia Sanremo 2026 e quali sono le date ufficiali?

Dopo il ritorno di Carlo Conti alla guida della kermesse, confermato sia come conduttore che come direttore artistico, la Rai si prepara a organizzare l’edizione numero 76 del Festival della Canzone Italiana. L’evento continuerà a essere trasmesso sul primo canale, scacciando così le voci su un possibile cambio di rete.

Ma quando inizia Sanremo 2026 e quali sono le date da segnare in calendario? A quanto riportano Repubblica e Il Messaggero, ripreso da Cinguetterai su X, ci sarà uno slittamento rispetto alle edizioni precedenti. Se negli ultimi anni Sanremo si è sempre svolto tra la prima e la seconda settimana di febbraio, questa volta l’appuntamento dovrebbe essere posticipato alla settimana che va dal 24 al 28 febbraio 2026.

Ma per quale motivo? Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio. Un evento che occuperà tutta la programmazione Rai, con dirette, approfondimenti e copertura quasi totale. Per evitare sovrapposizioni e garantire il massimo dell’attenzione a entrambe le manifestazioni, l’azienda ha scelto di far iniziare Sanremo 2026 solo dopo la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali.

Non è ancora arrivata una conferma ufficiale, ma l’ipotesi sembra essere più che concreta. Dunque, se vi state chiedendo quando inizia Sanremo 2026 e quali sono le date, per ora segnate questa settimana: dal 24 al 28 febbraio, il Teatro Ariston tornerà a essere il centro della musica italiana.

Nel frattempo, tutto tace sui cantanti in gara e sugli ospiti, che come da tradizione verranno svelati solo a dicembre 2025, ma si mormora su chi affiancherà Carlo Conti sul palco. Sanremo 2026 sarà un’altra edizione da non perdere, anche se con qualche giorno di ritardo.