Nel corso di una nuova intervista, Giorgio Panariello rivela che ogni probabilità il prossimo febbraio lui e Leonardo Pieraccioni saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti.

Anche Panariello e Pieraccioni a Sanremo 2026

Mancano ancora diversi mesi alla partenza del Festival di Sanremo 2026 tuttavia la grande macchina della kermesse si sta già mettendo in moto. Alla conduzione e alla direzione artistica della manifestazione ci sarà nuovamente Carlo Conti, che già quest’anno ha portato a casa un risultato straordinario. Il presentatore nel mentre ha iniziato a ricevere le prime canzoni da parte dei cantanti e di certo in molti si chiedono chi sarà a spuntarla. In attesa di scoprirlo, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è sfuggito agli utenti e che sta già facendo discutere. Vediamo di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Giorgio Panariello ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero. Nel corso della chiacchierata il celebre comico, che a breve tornerà al cinema con Incanto di Pier Paolo Paganelli, ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata. Panariello ha infatti rivelato che con ogni probabilità il prossimo febbraio salirà sul palco del Festival di Sanremo 2026 insieme a Leonardo Pieraccioni e i due affiancheranno l’amico di sempre Carlo Conti. Queste le dichiarazioni di Giorgio, che stanno già facendo il giro del web:

“Se saremo sul palco dell’Ariston? Probabilmente sì. Deve venirci in mente una bella cosa, divertente. L’idea è quella di andare là, e di far ridere molto, anzi moltissimo. Ma se dobbiamo andare a Sanremo solo per fare gli amichetti di Carlo, no. Quel palco è una brutta bestia”.

Sul palco di Sanremo 2026 potrebbe dunque esserci la reunion Conti, Panariello, Pieraccioni. Giorgio intanto ha anche spiegato perché quest’anno non è salito sul palco dell’Ariston e in merito ha affermato: “Troppo scontato. E poi volevamo evitare i paragoni con Amadeus e Fiorello. Carlo è uno che odia i paragoni”.