In attesa della partenza del Festival di Sanremo 2026, giunge voce che tra due Big in gara sarebbe già scoppiata una lite.

Cosa sarebbe accaduto tra i due Big di Sanremo 2026

Mancano solamente sei giorni alla partenza ufficiale del Festival di Sanremo 2026 e attualmente si stanno definendo gli ultimi dettagli della kermesse musicale. Carlo Conti e i Big in gara intanto sono già arrivati in riviera e in queste ore all’Ariston si stanno tenendo le prove, che sono naturalmente blindatissime.

In attesa di scoprire cosa succederà, in rete si è sparso un pettegolezzo che sta facendo discutere il web. Secondo quanto riferito da Deinaira Marzano, tra due Big sarebbe infatti scoppiata una lite.

Stando all’esperta di gossip, i due artisti in gara al Festival di Sanremo 2026 si sarebbero contesi una camera d’hotel. La discussione sarebbe nata perché pare che entrambi volessero quella con il bagno in stanza e, sempre stando a quanto si legge, pare che siano intervenite addirittura le agenzia per calmare la situazione.

La Marzano naturalmente non ha fatto i nomi dei due Big coinvolti in questa presunta lite, ma di certo pare che in riviera le tensioni siano già alle stelle.

In attesa di saperne di più, in queste ore a commentare il caso Luca Argentero è stato lo stesso Carlo Conti. Pochi giorni fa, il celebre attore ha fatto sapere che avrebbe dovuto prendere parte al Festival di Sanremo 2026. Dopo aver avuto contatti con la produzione però tutti sarebbero spariti e nessuno avrebbe più aggiornato Argentero.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2027, sarebbe stato scelto il conduttore che prenderà il posto di Conti

Adesso così a spiegare cosa è accaduto in realtà ci ha pensato Conti. Queste le sue parole in merito:

«Ci ho parlato proprio sabato scorso ed è tutto chiarito. C’è stato un piccolo equivoco: credo che dovesse venire per lanciare la nuova stagione di Doc, che doveva partire a marzo. Poi, invece, la serie è stata spostata a ottobre e, quindi, è saltato quel momento di promozione. Probabilmente non glielo avevano spiegato. È tutto molto semplice, quello che faccio è alla luce del sole. Lo faccio con grande serenità e in maniera normale, quindi ogni cosa ha il suo perché, ogni cosa ha una risposta. Non ci sono segreti».

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.