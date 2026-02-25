Questa sera su Rai 1 in onda la seconda serata di Sanremo 2026. Ecco il live blogging in diretta con tutte le news minuto per minuto.

Sanremo 2026 seconda serata: tutte le news LIVE

Archiviato il buon debutto, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 cosa ci riserverà? Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini ha deciso di coinvolgere tre co-conduttori d’eccezione sul palco: Achille Lauro, Lillo e Pilar Fogliati.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2026, i cantanti che si esibiranno durante seconda serata: la scaletta

La serata si aprirà con la semifinale delle Nuove Proposte: Nicolò Filippucci vs Blind, El Ma e Soniko; Mazzariello vs Angelica Bove.

Ospiti le Campionesse Olimpiche Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Assente Arianna Fontana, a causa della febbre. Tra i paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra.

Tra i momenti emozionanti Achille Lauro canterà 16 marzo con Laura Pausini e sarà dedicata a Gianna Pratesi, che proprio quel giorno compirà 105 anni. Poi si esibirà sulle note di Perdutamente. Momento emozionante dedicato alle vittime di Crans Montana.

Ricordiamo infine che ci sarà uno spazio dedicato alla disabilità e vedremo il Coro dell’Anffas di La Spezia. A esibirsi in Piazza Colombo ci sarà Bresh, sulla nave invece Max Pezzali. Il Premio alla Carriera stasera sarà consegnato a Fausto Leali.

La seconda serata del Festival minuto per minuto

(IN AGGIORNAMENTO)

CREDITI FOTO: Maurizio D’Avanzo / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.