Un programma ricchissimo quello di Vivi il Festival, tra il ricordo della piccola Camilla, eccellenze enogastronomiche calabresi e iniziative di inclusione sociale nel cuore della città dei fiori

Il countdown è terminato. Dal 22 al 28 febbraio 2026, la città dei fiori e delle note torna a pulsare con Vivi Il Festival, il format collaterale più atteso che trasforma la settimana canora in un mosaico di emozioni, cultura e sapori. La cornice d’eccezione sarà la Méditerranée – Luxury Location, elegante hub sul lungomare sanremese pronto a ospitare una kermesse che quest’anno sposta l’asticella oltre la semplice musica.

L’inaugurazione nel segno di Camilla: un angelo al Festival

Il momento più solenne è fissato per il 23 febbraio alle ore 15.30. Il taglio del nastro al Méditerranée (via G. Anselmi) sarà dedicato interamente alla memoria di Camilla, la piccola bimba sanremese scomparsa prematuramente. Un omaggio toccante che vedrà la partecipazione della mamma, Elisa Balestra (consigliera comunale), alla quale verrà consegnata una targa e una mascotte simbolica.

All’evento presenzieranno le massime autorità: dal Sindaco Alessandro Mager all’assessore al turismo Alessandro Sindoni, passando per il senatore Giovanni Berrino e l’assessore regionale Luca Lombardi. Un parterre istituzionale che sottolinea il valore umano dell’iniziativa, supportata mediaticamente dal Salottino di Novella 2000 e Radio RID.

Inclusione e sociale: la Pizza Aut Aut e l’impegno civico

Il Festival 2026 parla la lingua della solidarietà. Mercoledì i riflettori saranno puntati sui ragazzi di Aut Aut, protagonisti nella preparazione della Pizza Sanremo. Non solo cucina, ma anche cittadinanza attiva con il progetto “Ripuliamoci la città”, un segnale forte di come la kermesse possa generare impatto sociale concreto e inclusione vera.

Gusto e stile: dal Trofeo Pizza al Fashion Contest

L’intrattenimento si fa gourmet con il 5° Trofeo Pizza Festival di Sanremo, curato da Anna Patania e Giulio Buccinà per la GB Eventi. La valorizzazione della cucina italiana prosegue con il format Top Master Chef, che coinvolge l’istituto San Francesco di Paola sotto la guida della preside Sandra Grossi. Per gli amanti del glamour, non mancherà il Fashion Contest Miss & Mister Sanremo, arricchito dalla consulenza artistica di Lumin’arte di Sonya Maganton.

Calabria e Liguria: il ponte dei sapori e l’arte di Michele Affidato

Il gran finale del gusto celebra l’unione tra territori: “Calabria & Liguria, terre d’amare e da gustare”. Grazie alla visione di Franco Buccinà e al GAL Terre Vibonesi, i visitatori potranno immergersi nelle eccellenze calabresi, con la ’Nduja di Spilinga del Salumificio Monteporo come regina assoluta. A suggellare il prestigio dell’evento, i premi saranno opere d’arte nate dalle mani del celebre orafo Michele Affidato, eccellenza mondiale del settore.

