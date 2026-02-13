Questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto i Big di Sanremo 2026 al Quirinale. Presenti anche Carlo Conti e Laura Pausini.

I Big di Sanremo 2026 al Quirinale

Come aveva annunciato Carlo Conti qualche giorno fa, questa mattina Sergio Mattarella ha ricevuto i Big di Sanremo 2026 al Quirinale. Durante l’incontro, il Presidente della Repubblica ha avuto modo di chiacchierare con i 30 artisti in gara alla kermesse musicale e ha fatto loro un sentito in bocca al lupo. Presenti anche Conti e Laura Pausini, che affiancherà il conduttore sul palco per tutte le cinque serata del Festival.

Con un discorso che ha emozionato il web, Mattarella, rivolgendosi ai Big di Sanremo 2026, ha affermato:

«Quello che fate è l’espressione della vostra capacità artistica, ma anche un contributo alla vita culturale del nostro Paese e alla società. Grazie, sarà per milioni e milioni di persone un appuntamento di grande importanza. Vi ringrazio di essere venuti e spero di non aver intralciato le prove con la vostra venuta qui a Roma. Ma è stata un’occasione per me interessante, piacevole, importante. Non dico nulla, vi faccio un in bocca al lupo collettivo, in modo assolutamente imparziale».

Subito dopo l’incontro con Mattarella al Quirinale, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, ha raggiunto la stampa. Rilasciando un commento a caldo di quanto avvenuto poco prima, il presentatore ha dichiarato:

«È stato bellissimo, molto emozionante, io che non mi emoziono mai mi sono emozionato. Il presidente è stato meraviglioso e ha detto parole straordinarie sulla musica. Mi hanno colpito le sue parole sempre attente, precise, puntuali. Abbiamo parlato di come Sanremo rappresenti un po’ le Olimpiadi della musica italiana».

