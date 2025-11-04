Come è emerso in queste ore, a fare da contorno al Festival di Sanremo 2026 sarà un nuovo format, che verrà presentato da tre note “figlie di”. Ecco di chi si tratta.

Le ultime news su Sanremo 2026

La grande macchina di Sanremo 2026 è ormai in movimento e tra poche settimane scopriremo finalmente chi saranno i Big in gara. In questi giorni intanto Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, sta continuando ad ascoltare i brani che sta ricevendo dagli artisti e di certo non mancheranno colpi di scena. Il pubblico intanto si chiede già chi sarà stavolta a salire sul palco del Teatro Ariston e in rete, naturalmente, non mancano le voci di corridoio. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore è emerso un retroscena che sta già facendo discutere.

Stando a quanto fa sapere Giuseppe Candela nel corso della sua rubrica “C’è chi dice”, pubblicata sul settimanale Chi, quest’anno sarebbe previsto un nuovo format che farà da contorno al Festival. Si tratta di un programma che dovrebbe sbarcare su RaiPlay, la cui conduzione dovrebbe essere affidata a tre amatissime “figlie di”. Ma di chi stiamo parlando? Andiamo a scoprirlo.

Stando a quanto rivelato dal giornalista, ad arrivare al Festival di Sanremo 2026 con questo nuovo format potrebbero essere Aurora Ramazzotti, Anna Lou Castoldi e Jolanda Renga. Le tre avrebbero il compito di intervistare i Big in gara alla kermesse e di certo potrebbero non mancare i colpi di scena.

Nel mentre in queste settimane si stanno definendo gli ultimi dettagli della kermesse, che ricordiamo andrà in onda dal 24 al 28 febbraio. Ma cosa accadrà stavolta e chi ci sarà ad affiancare Carlo Conti alla co-conduzione? Non resta che attendere per saperne di più in merito.

