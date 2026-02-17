Secondo quanto è emerso in queste ore, potrebbe essere Antonella Clerici a prendere in mano la conduzione di Sanremo 2027.

Antonella Clerici condurrà Sanremo 2027?

Si continua a parlare di Sanremo 2027. Nonostante la nuova edizione del Festival non sia ancora andata in scena, l’attenzione generale è già rivolta al prossimo anno. Sappiamo tutti infatti che Carlo Conti ha annunciato che questo sarà il suo ultimo anno al timone della kermesse musicale e in molti si stanno chiedendo chi prenderà il suo posto.

Di recente sono stati numerosi i nomi emersi in rete, da Stefano De Martino a Nicola Savino, tuttavia al momento nessuna conferma è giunta da parte dei vertici. News ufficiali arriveranno solo nelle prossime settimane e di certo in tanti si chiedono cosa accadrà. In attesa di scoprirlo però nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena, che sta facendo discutere gli utenti sui social.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero infatti il prossimo anno, alla conduzione del Festival di Sanremo 2027, potrebbe esserci nientemeno che Antonella Clerici. Il quotidiano ha tuttavia precisato che alla direzione artistica potrebbe rimanere Carlo Conti e di conseguenza i due presentatori andrebbero a dividersi il lavoro.

La notizia del possibile arrivo della Clerici al Festival giunge a poche ore dalla clamorosa vittoria di The Voice Kids su C’è Posta Per Te. Sabato sera infatti il talent show è andato in onda con la sua finale ed riuscito a battere il celebre programma di Maria De Filippi.

Gli ospiti scelti da Carlo Conti

In attesa di scoprire se sarà davvero Antonella Clerici a condurre Sanremo 2027, in queste ore sono annunciati gli ospiti della finale dell’edizione 2026. Per la grande chiusura della kermesse Carlo Conti ha deciso di puntare su alcuni Big della musica italiana.

Parliamo di Andrea Bocelli, che torna all’Ariston dopo diversi anni, e dei Pooh, che festeggeranno i 60 anni di carriera proprio al Festival.

