Stando a quanto si mormora in queste ultime ore, dal 2027 il Festival della canzone italiana potrebbe lasciare Sanremo e avere un nuova location. Ecco quali sarebbero le alternative alla riviera ligure.

Il Festival potrebbe lasciare Sanremo

Negli ultimi mesi si è a lungo discusso del Festival di Sanremo. In rete si è infatti parlato del possibile addio della kermesse alla Rai, dopo che il Comune, come stabilito dal Tar, che lo ha obbligato a fare una gara per l’utilizzo del marchio, ha indetto un bando per la gestione della manifestazione. Come è stato rivelato qualche settimana fa però l’unica emittente ad aver partecipato al bando è stata proprio la rete pubblica, che sembrerebbe essersi assicurata il Festival anche per l’annata 2026.

Ma se la prossima edizione pare possa svolgersi come da tradizione al Teatro Ariston, pare che dal 2027 le cose potrebbero del tutto cambiare. Stando a quanto fa sapere Il Messaggero infatti la Rai starebbe pensando a una nuova location per la kermesse musicale. Secondo quanto riferito, sia l’azienda che i discografici sarebbero infastiditi dai recenti comportamenti del Comune, che nel mentre ha chiesto un milione di euro in più, oltre a una fetta degli introiti pubblicitari del servizio pubblico, per ospitare la manifestazione.

Di conseguenza dunque la rete starebbe pensando di lasciare Sanremo e di trovare una nuova location per il Festival della canzone italiana. Ma quali sarebbero le opzioni? La prima città in lizza sarebbe ovviamente Torino, luogo in cui è nata la Rai e che solo tre anni fa ha ospitato con successo l’Eurovision. Tuttavia i dirigenti starebbero vagliando anche altre alternative.

Pare infatti che i vertici dell’azienda siano orientati a portare la kermesse in un luogo di mare, che non sia una grande città o un meta tipica per i concerti degli artisti. Le opzioni dunque sarebbero diverse: la Costiera Amalfitana, Viareggio, Rimini, la Sicilia o anche la Puglia. Ma non solo. Sempre secondo quanto riferito, si starebbe addirittura pensando a un Festival itinerante, che ogni due anni potrebbe cambiare location. Naturalmente al momento si tratta solo di indiscrezioni e nei prossimi mesi tutto potrebbe ancora cambiare. Di certo però almeno per il 2026 la kermesse dovrebbe svolgersi all’Ariston e attualmente Carlo Conti avrebbe già dato il via ai preparativi.