Chi si esibisce stasera a Sanremo Giovani 2025

Sanremo Giovani 2025 continua a tenere i fan incollati, curiosi di scoprire cosa succederà e chi saranno i talenti che si aggiungeranno ai big annunciati da Carlo Conti al Festival. Oggi martedì 2 dicembre, su Rai 2, in diretta dalle 22:00, torna il programma condotto da Gianluca Gazzoli, che avrà protagonisti gli ultimi cantanti in gara nella fase di qualificazione.

La quarta serata di Sanremo Giovani vedrà una nuova sfida tra alcuni talenti emergenti della musica italiana.

Gli artisti che si esibiranno nella Sala A di Via Asiago a Roma sono Eyeline, Jeson, Occhi, Principe, Seltsam e Senza CRI.

A giudicarli, come sempre, la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Inoltre, non mancheranno i “giurati fuori onda”, ovvero Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, e Claudio Fasulo, Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Questa serata di selezione di Sanremo Giovani è l’ultima occasione per gli ultimi rimasti in gara per convincere Commissione e pubblico.

Questa serata sarà decisiva: solo i migliori passeranno alla semifinale del 9 dicembre, e infine i 6 migliori artisti accederanno alla puntata conclusiva del 14 dicembre, che andrà in onda su Rai 1.

Chi sono i cantanti già in semifinale

Gli altri giovani in gara, già selezionati nelle serate precedenti e già in semifinale a Sanremo Giovani 2025, li ricordate? Nel dettaglio sono Antonia, La Messa, Cmqmartina, Angelica Bove, Soap, Nicolò Filippucci, Caro Wow, Welo e Petit.

Non resta che sintonizzarsi stasera in seconda serata su Rai 2 per scoprire chi conquisterà il pubblico e la Commissione in questa quarta puntata di Sanremo Giovani 2025.

CREDITI FOTO: Marco Provvisionato / MDPhoto / IPA

