Artista molto nota della musica italiana ha deciso di far ufficialmente un passo indietro. La cantante in questione ha rivelato spiazzando tutti: “Non farò mai più Sanremo”, rivelandone le motivazioni.

Sanremo, Big della musica: “Non farò più il Festival”

Voce tra le più belle della musica italiana, con una carriera importante e ricca di successi, in passato ex ugola d’oro dei Matia Bazar. A Il Corriere della Sera Antonella Ruggiero è stata piuttosto chiara. La cantante dopo ben undici partecipazioni al Festival di Sanremo ha deciso di metterci un punto.

Sulla kermesse canora, infatti, ha rivelato di volerci mettere un punto definitivo e, tra le pagine del quotidiano, ha spiegato quali sono le sue ragioni: “Non lo farò mai più. Proprio perché ho partecipato a numerose edizioni conosco bene il meccanismo. Ha le sue regole, le sue condizioni legate al business e al marketing, e io spesso non le reggo”.

Sempre a proposito di Sanremo, Antonella Ruggiero ha fatto uno tra tanti esempi: “Ricordo l’anno in cui sul palco salì Renato Dulbecco (l’edizione del 1999, ndr). Uno scienziato, Premio Nobel per la medicina, che partecipa a una manifestazione di canto per sollecitare i finanziamenti alla ricerca: be’ questo ti fa capire come vanno le cose”.

Dopo avere chiaramente detto di non avere più alcuna intenzione di tornare sul palco del Teatro Ariston, Antonella Ruggiero ha ricordato un retroscena legato a un suo Festival:

“Una volta in uno dei Festival di Sanremo da solista, modificai il brano perché mi era andata via la voce, avevo l’influenza e non reggevo certe note (“Amore Lontanissimo” del 1998, ndr). Nessuno se n’è accorto perché la bravura è anche quella. Ma era inevitabile: una delle cose ‘sanremesi’ è che prima ti fanno fare servizi fotografici all’aria aperta, in riva al mare, in pieno febbraio. Sono arrivata seconda”.