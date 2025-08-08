Un volto noto della musica italiana poliedrico e amatissimo ha aperto alla possibilità di partecipare ad Amici, ma preferirebbe essere chiamato “consulente” e non “maestro”. Ha elogiato Stefano De Martino per la sua presenza scenica, pur sottolineando che non sia un cantante. E su Maria De Filippi ha detto: «Se chiama, sono pronto».

Amici, chi è il famoso cantante che strizza l’occhio al talent

A Il Messaggero un volto noto della musica italiana ha non solo commentato la bravura di Stefano De Martino e chi sostiene ci sia una somiglianza tra loro, ma ha anche risposto a una ipotetica chiamata di Maria De Filippi per Amici. Stiamo parlando di Massimo Ranieri.

Il famoso artista, tra le pagine del quotidiano, prima di parlare di Amici ha speso delle parole sul conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino. Pur sottolineando che non è un cantante, ha detto la sua su chi li paragona per presenza scenica e poliedricità. A riguardo Massimo Ranieri ha un’idea piuttosto chiara e precisa:

«Ma che c’entra con me? Mica fa il cantante. Comunque è uscito da una grande scuola, quella di Amici di Maria De Filippi», ha detto Massimo Ranieri.

E proprio su Amici, quando gli è stato chiesto se gli piacerebbe condividere la sua esperienza con i giovani talenti del programma, ha risposto con entusiasmo, sostenendo: «Perché no? Ma non mi farei chiamare maestro: “consulente” suona meglio (ride). Cerco ancora il mio, di maestro».

Sempre soffermandosi sulla scuola, alla domanda se ci sia mai stato un contatto con Maria De Filippi, ha ammesso: «No. Ma se Maria chiama, io sono pronto. Siamo amici: parliamone». Quindi non ha chiuso le porte ad Amici.

Infine ci ha tenuto anche a dire la sua sul possibile trasloco del Festival di Sanremo in un’altra città. Ipotesi questa che sta facendo molto discutere, ma che Massimo Ranieri ha totalmente bocciato: «Mi sembra assurdo. Il Festival è lì da 75 anni. E sta bene su Rai1», ha chiosato l’artista.



