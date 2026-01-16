Il Comune conferma il progetto per celebrare “SuperPippo”, simbolo della televisione italiana, ma l’iniziativa attende la liberatoria dei figli e dei titolari dei diritti d’immagine

L’idea di un tributo permanente

Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, torna a farsi strada l’idea di un tributo duraturo per Pippo Baudo, volto storico della televisione italiana e simbolo della kermesse. Dopo il successo della statua di Mike Bongiorno in via Escoffier, cresce il desiderio di celebrare anche “SuperPippo” con un monumento permanente, capace di rendere omaggio a una carriera lunga e iconica, e di ricordare alla città il legame unico tra Baudo e il Festival.

Il ruolo del Comune e il nodo eredità

Il Comune di Sanremo ha espresso piena disponibilità a sostenere il progetto, anche economicamente se necessario, ma ogni passo resta subordinato alla questione ereditaria. L’eredità di Baudo, scomparso il 16 agosto, non è stata ancora formalmente accettata da tutti i beneficiari: i figli Tiziana e Alessandro Baudo e la storica assistente Dina Minna, che detiene i diritti d’immagine. La collaborazione di tutti gli eredi è cruciale per procedere legalmente e garantire un tributo rispettoso della memoria dell’artista.

Incontri e sopralluoghi

L’iniziativa è stata discussa in un incontro tra il sindaco Alessandro Mager, l’assessore Alessandro Sindoni e Dina Minna, giunta da Roma. Presenti anche Walter Vacchino, patron del Teatro Ariston. Il sindaco ha sottolineato: “Non abbiamo riscontrato contrarietà di principio, ma senza una liberatoria firmata da tutti gli eredi non possiamo procedere”.

L’omaggio al Teatro Ariston

Nel frattempo, durante il Festival in programma dal 24 al 28 febbraio, Carlo Conti e Rai renderanno omaggio al recordman dei conduttori sanremesi, mantenendo viva la memoria e la presenza simbolica di Baudo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X