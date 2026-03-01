Un trionfo di melodia napoletana mentre Carlo Conti passa il testimone a De Martino

Si chiude il festival di Conti: Sal Da Vinci ha conquistato il pubblico con il brano “Per sempre sì”, un’ode romantica che tocca le corde dell’anima collettiva nazional popolare. Il trionfo è arrivato dopo un testa a testa finale contro il giovane Sayf, che ha convinto con la freschezza contemporanea di “Tu mi piaci tanto”. Sul terzo gradino del podio si è invece piazzata Ditonellapiaga con la sua graffiante “Che fastidio!”, portando a casa anche il prestigioso premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale.

La critica premia Fulminacci

Il Festival di Carlo Conti ha saputo mescolare l’intrattenimento puro con momenti di profonda riflessione sociale e civile. Gli appelli per la pace hanno risuonato forti durante tutta la serata finale, trovando il loro culmine nelle parole necessarie e potenti di Gino Cecchettin contro i femminicidi. La classifica finale ha riservato diverse sorprese, lasciando la quarta posizione ad Arisa e la quinta alla coppia formata da Fedez e Marco Masini. Nonostante il piazzamento fuori dal podio, il duo ha ricevuto il premio Bardotti per il miglior testo, mentre la critica ha premiato l’originalità di Fulminacci.

Le chiavi da Conti passano a De Martino

Il momento più teatrale e inaspettato della serata è avvenuto intorno alle ventitré, quando Carlo Conti ha deciso di riscrivere la storia della televisione pubblica. Il direttore artistico è sceso tra le poltrone della platea per compiere un gesto di investitura che non ha precedenti nel lungo racconto della kermesse ligure. “Ho un grande onore e per la prima volta accade a Sanremo”, ha esclamato Conti visibilmente emozionato mentre cercava lo sguardo del suo successore tra gli ospiti. Il conduttore toscano ha ufficializzato in diretta che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo nel 2027.

Prendendo per mano il volto di punta di Rai 1, Conti ha simbolicamente consegnato le chiavi della città dei fiori al giovane presentatore partenopeo. Stefano De Martino è apparso commosso dalla generosità del collega e ha subito reagito con la naturalezza che lo contraddistingue davanti a milioni di telespettatori. “È un onore vero e un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre”, ha dichiarato De Martino mentre portava la mano di Conti sul proprio petto.

Andrea Bocelli a cavallo

La serata è stata nobilitata dalla presenza di Andrea Bocelli, che ha regalato un ingresso scenografico arrivando all’esterno del teatro in sella al suo cavallo bianco. Il tenore ha poi incantato la platea eseguendo i suoi successi storici, introdotto dalle immagini d’archivio di Pippo Baudo che lo lanciò proprio su quel palco. Mentre gli eterni Pooh celebravano la loro immensa carriera da Piazza Colombo, l’Ariston salutava un’edizione che ha saputo guardare al futuro senza dimenticare le radici popolari. Con questa mossa strategica, la Rai garantisce a De Martino il tempo necessario per costruire un progetto solido e ambizioso che possa mantenere alti gli ascolti.

