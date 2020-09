1 Sui social Sara Croce attacca duramente una delle due troniste di Uomini e Donne: ecco cosa è accaduto e le parole della showgirl

Sono passati ormai da alcuni anni da quando Sara Croce si è imposta sulle scene del mondo dello spettacolo. La showgirl di Avanti Un Altro come è noto non è nemmeno stata esente dal gossip, e solo lo scorso anno è stata al centro dell’attenzione mediatica per via della sua relazione con Andrea Damante. I due si sono frequentati per diverse settimane, e nonostante sembrasse che tutto stesse andando per il meglio, ad un tratto il deejay e l’ex Bonas si sono separati, voltando così pagina. La Croce nel mentre pare che ad oggi abbia una nuova fiamma, e che abbia ritrovato la serenità. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che ha riportato la showgirl al centro del gossip e del pettegolezzo. Ma scopriamo di più in merito.

Tutto è iniziato quando Sara Croce ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan su Instagram. Quando però un follower ha chiesto all’ex Bonas “stai seguendo Uomini e Donne?”, la risposta della showgirl ha spiazzato il web. Inaspettatamente infatti la Croce ha lanciato delle dure accuse ad una delle due attuali troniste del dating show di Maria De Filippi, che ricordiamo essere Sophie Codegoni e Jessica Antonini, senza svelare però a chi fosse rivolta la frecciatina. Queste le dichiarazioni di Sara in merito:

“No, non lo guardo, ma in merito mi hanno mandato il video di una delle due troniste. Fa ridere il fatto che millanti di aver rispetto e di ‘non essersi mai messa in mezzo tra due persone‘. Da quando? Perché nella mia precedente relazione e in quella di altre ragazze che conosco bene non si è fatta problemi”.

Naturalmente le parole di Sara Croce non sono passate inosservate, e il web si è subito mobilitato per capire a quale delle due troniste di Uomini e Donne fosse rivolta la frecciatina. Stando a quanto emerge pare che la showgirl abbia voluto attaccare Sophie Codegoni. La giovane protagonista del dating show proprio nel corso dell’ultima puntata ha affermato di non volersi mettere in mezzo tra Jessica e Davide Lorusso, facendosi così da parte. Ma cosa sarà accaduto tra Sara e Sophie? In attesa di news in merito rivediamo la polemica che sta coinvolgendo la Antonini in queste ore.