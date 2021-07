1 La replica di Sara Shaimi

È trascorso poco più di un anno da quando Sara Shaimi ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ricaduta come sappiamo su Sonny Di Meo. Qualche mese fa tuttavia tra i due c’è stata una piccola crisi, al punto che la coppia aveva annunciato la fine della relazione, per poi riavvicinarsi alcune settimane dopo. Attualmente l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi e il suo compagno sono ancora felicemente fidanzati, e sembrerebbe che nulla possa scalfire la loro gioia. Ciò nonostante diverse ore fa proprio la Shaimi è finita al centro del gossip e del pettegolezzo. Sara è stata infatti accusata di aver tradito Sonny e a riportare le segnalazioni del web è stata Deianira Marzano. Alla blogger partenopea sono giunti diversi messaggi in cui gli utenti affermavano di aver beccato l’ex tronista nella sera di martedì 6 luglio con un altro ragazzo. Questo uno dei direct pubblicato dall’infuencer, riportato anche da Isa&Chia:

“Ieri sera hanno beccato Sara con un altro, si vede spesso con lui ma in segreto. Lei dice in amicizia, ma non è vero perché io conosco lui di vista”.

A quel punto, dopo essere stata accusata di aver tradito Sonny Di Meo, Sara Shaimi ha deciso di intervenire e di replicare, facendo un lungo sui social. L’ex tronista ha dato la sua versione dei fatti, affermando di non essere uscita quella sera. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono scioccata e schifata. Questo non è un gossip, è diffamazione. Già mi avevano appioppato questo fidanzato quando sono andata a Dubai con l’amica mia. Io ieri sera non sono neanche uscita. Posso anche pensare chi ha potuto fare tutto questo. Io a differenza di tanti lavoro. Ieri sono rientrata a casa alle dieci e mezza, ho dormito, poi la sera ho fatto le mie cose e ho registrato le storie che ora vi mostro. Quindi non capisco di cosa parlano”.

