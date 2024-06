NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Giugno 2024

Amici 23

Grande soddisfazione per la vincitrice di Amici 23 Sarah Toscano, che il prossimo 16 luglio aprirà il concerto milanese dei Black Eyed Peas.

Nuova soddisfazione per Sarah Toscano

Sono ormai trascorse alcune settimane da quando Sarah Toscano ha vinto Amici 23. In questo mese così la giovane artista ha dato il via alla sua carriera, pubblicando anche il suo primo atteso EP. Allo stesso tempo la cantante è partita per una serie di instore, durante i quali non sono mancate le emozioni e le sorprese. Ma non è finita qui. Solo poche ore fa infatti Sarah ha anche confermato che a breve partirà il suo primo tour e i biglietti per i concerti sono già disponibili. Come se non bastasse adesso è arrivata un’altra grande sorpresa per l’ex allieva del talent show di Maria De Filippi.

Il prossimo 16 luglio, come di certo in molti sapranno, a tornare in Italia per uno show evento saranno i Black Eyed Peas, che si esibiranno a Milano. Ad aprire il concerto della famosissima band sarà proprio Sarah, che avrà dunque modo di presentare la sua musica. Grande soddisfazione per la cantante, che di certo nelle prossime settimane ci regalerà grandi emozioni.

LEGGI ANCHE: Amici, un ex allievo starebbe frequentando uno dei professionisti

Di recente intanto Sarah Toscano è stata ospite di Dimmi Di Te, il programma online Lorella Cuccarini. Durante la chiacchierata così la vincitrice di Amici 23 ha parlato anche di Maria De Filippi, svelando un retroscena sulla conduttrice. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Maria è stata davvero vicina a tutti. Si interessava a noi e a quello che stavamo facendo. Ci ha sempre dato consigli. Quando avevo bisogno di lei bastava chiedere e si faceva sentire. La cosa bella di Maria è che quando ti dava una critica, tu non la prendevi male perché dicevi: ‘se lo dice lei è così e basta’. Non ha peli sulla lingua. Le cose che pensa te le dice. Non ti dice solo che sei bravo. Se vedeva che una cover non le piaceva te le diceva. Era molto d’aiuto questa cosa