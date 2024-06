Gossip

Vincenzo Chianese | 16 Giugno 2024

Amici 23

Nelle ultime ore in rete è emerso un gossip che ha attirato l’attenzione del web. Stando alle voci di corridoio infatti un ex allievo di Amici starebbe frequentando uno dei professionisti del talent show di Maria De Filippi.

Il gossip su un ex allievo di Amici

Un mese fa si concludeva la 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi, che come sappiamo è stata vinta da Sarah Toscano. Attualmente dunque tutti gli ex allievi hanno lasciato la scuola e hanno iniziato a concentrarsi sulle rispettive carriere. Per alcuni dei ragazzi sono già arrivare grosse soddisfazioni e senza dubbio nei mesi a venire sentiremo ancora parlare molto di alcuni di loro. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web e che sta facendo discutere i fan del talent show di Canale 5. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riporta Amedeo Venza, sembrerebbe che un ex allievo del programma stia frequentando uno dei professionisti. Tuttavia l’esperto di gossip non ha fatto nomi e ha annunciato che non appena avrà ulteriori informazioni aggiornerà tutti i follower sulla questione. Ciò nonostante il pettegolezzo ha fatto in breve il giro del web e sui social si sta molto discutendo dei possibili protagonisti di questo rumor.

In attesa di saperne di più, in queste settimane l’attenzione del web è già rivolta alla prossima edizione di Amici, che partirà su Canale 5 a settembre. Si mormora infatti che Emanuel Lo potrebbe non tornare a ricoprire il ruolo di insegnante e stando alle voci di corridoio a prendere il suo posto potrebbe essere Elena D’Amario. Ma non è finita qui.

A sorpresa infatti alcune ore fa Lorella Cuccarini ha invece confermato che a settembre tornerà come prof della prossima edizione, con grande gioia dei fan. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.