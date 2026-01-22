Su Netflix arriva il film ‘Non abbiamo bisogno di parole’. Tra i protagonisti Sarah Toscano, che diventa attrice: quando esce e la trama della pellicola

Sarah Toscano attrice del film Netflix Non abbiamo bisogno di parole

Bellissima notizia per una delle giovani protagoniste della scena pop italiana. Parliamo di Sarah Toscano che diventa attrice del film Netflix in uscita nei prossimi mesi.

Il titolo della pellicola è “Non abbiamo bisogno di parole” ed è il remake tratto da “La famille Belier”. Accanto alla cantante vedremo tra i tanti bravissimi attori, anche la straordinaria Serena Rossi.

Ma vediamo nel dettaglio quando esce il film con Sarah Toscano che debutta come attrice su Netflix, il cast e la trama.

LEGGI ANCHE: Elodie protagonista con Pier Francesco Favino della serie TV Netflix “Nemesi”, quando esce

Quando esce il film con Sarah Toscano su Netflix

Tanti curiosi e fan si chiedono quando esce il film con Sarah Toscano su Netflix, ora che è diventata attrice.

Ebbene non c’è la data precisa, ma quantomeno conosciamo il periodo. Come annunciato infatti la pellicola sarà disponibile dalla primavera del 2026.

Il cast di Non abbiamo bisogno di parole

Chi fa parte del cast del film Non abbiamo bisogno di parole su Netflix? Tra i protagonisti insieme a Sarah Toscano vediamo Alessandro Parigi, Antonio Iorillo, Asia Corvino, Carola Insolera, Emilio Insolera con la partecipazione di Serena Rossi.

La trama del film

Ora che sappiamo che Sarah Toscano diventa attrice quando esce questo suo primo progetto da protagonista, è bene anche conoscere la trama del film di Netflix e che ruolo interpreta la giovane cantante.

Di cosa parla la pellicola? Rispetto ai genitori, che sono sordi dalla nascita, l’adolescente Eletta (Sarah Toscano) non ha questa problematica e con il tempo si rende conto di avere una voce che può fare bene nella musica.

La sua maestra di canto (interpretata da Serena Rossi) quindi la spinge a partecipare a un’audizione di una scuola di musica prestigiosa. Quel sogno diventa realtà. Ma c’è un prezzo da pagare: lasciare la famiglia, che vive in un mondo dove il suono non esiste e lei ne è l’unica portavoce.

Che scelta farà Eletta? Seguirà la passione per la musica o rinuncerà per stare accanto ai suoi genitori?

Non ci resta che attendere l’uscita del film e scoprirlo. Intanto Sarah Toscano diventa attrice con Netflix che le ha dato questa grande opportunità di mettersi in gioco.

CREDITI FOTO: Roberta Corradin / IPA Sport / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.