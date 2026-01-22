Arriva il debutto di Elodie nella serie TV Netflix “Nemesi” con Pier Francesco Favino

Elodie debutta in una serie TV

Nuova esperienza lavorativa in una serie TV Netflix per Elodie accanto a Pier Francesco Favino.

Parallelamente alla musica, infatti, la cantante sta facendo largo anche nel mondo della recitazione.

Ora dopo i rumor e indiscrezioni dei mesi scorsi abbiamo la conferma: nel 2026 la vedremo protagonista della serie Netflix, “Nemesi”.

Le parole della cantante e attrice

Un vero debutto per lei, che la vedrà ricoprire i panni di Gloria. Una donna con la quale ha empatizzato subito, come da lei stessa raccontato in conferenza stampa:

“Sono stata fortunata ho iniziato col botto, affiancata da attori importantissimi e generosissimi. Il mio è un personaggio con cui ho empatizzato facilmente, Gloria è una ragazza che non sa quale sia il suo valore, è persa, incontra quest’uomo e spera che sia la sua fortuna, Lo specchio della sua verità, con inevitabili complicazioni”.

Peraltro Elodie non è nuova a questo tipo di esperienze e ha deciso di rimettersi alla prova dopo il debutto con Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, film di cui ha firmato la colonna sonora con Joan Thiele e vinto il David di Donatello. Poi ancora si è passati a Gioco pericoloso di Lucio Pellegrini, o ancora Fuori di Mario Martone (qui ha vinto un Nastro d’Argento ex-aequo con Matilda De Angelis da miglior attrice non protagonista).

Impossibile dimenticare anche l’episodio della seconda stagione di Call My Agent – Italia e la comparsata in Non c’è campo di Federico Moccia, in cui ha interpretato sé stessa.

Quando esce Nemesi su Netflix

Abbiamo la data di lancio della serie TV? Quando esce Nemesi su Netflix? Al momento non conosciamo il giorno esatto, ma è chiaro che nel 2026 finalmente questo progetto vedrà la luce.

Nemesi quante puntate sono della serie TV con Elodie

Sicuramente sarete curiosi di sapere quante puntate sono di Nemesi, la serie TV con protagonista Elodie e Pier Francesco Favino.

Ebbene secondo quanto riportato pare saranno sei in totale gli episodi.

Il cast di Nemesi

La serie TV di Netflix Nemesi è stata scritta e creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardi. Alla regia Piero Messina.

Ma da chi è composto il cast dello show? Insieme a Pier Francesco Favino e Barbara Ronchi, troveremo, come detto, anche Elodie. Come detto per lei si tratta di un vero debutto in una serie televisiva.

La trama della serie con Elodie e Favino

Di cosa parla Nemesi e qual è la trama della serie TV Netflix con Pier Francesco Favino ed Elodie?

Protagonista del racconto è Tommaso Gherardi (Favino per l’appunto). È l’erede di una famiglia di imprenditori milanesi molto ricca. La sua accusa è quella di aver ucciso sua moglie Gloria (interpretata da Elodie).

Tutte le prove sembrano inchiodare Tommaso, fino a che ad assumerne la difesa non è l’avvocata Diana Potenza (l’attrice Barbara Ronchi), che negli anni si è fatta largo in questo lavoro con determinazione.

A scoprire la verità complessa è inaspettata dietro questo misterioso omicidio sarà proprio lei.

