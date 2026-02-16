Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Cuori 3 al 17,7%, Milionario al 13,6%

Domenica 15 febbraio 2026 vede ancora Cuori 3 imporsi nel prime time di Rai1: la fiction con Pilar Fogliati arriva a 2.968.000 spettatori con il 17,7% di share, confermandosi leader della serata e consolidando la tenuta del medical anni Settanta. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo si ferma a 1.682.000 spettatori con il 13,6%, rimanendo però seconda forza della serata e mantenendo un pubblico fedele per il quiz di Gerry Scotti.

Nel resto della prima serata, Rai2 con le Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026 ottiene uno dei risultati più brillanti della giornata: lo sci freestyle Big Air con la medaglia d’oro di Federica Brignone porta la rete a picchi vicini al 40% e contribuisce a un dato intorno all’11–12% sulla media serale. Italia1 con Le Iene si mantiene su valori attorno al 9–10%, mentre Rai3 con l’approfondimento di PresaDiretta si attesta nella fascia del 6–7%.

Access primetime

In access primeime prosegue il testa a testa tra i game show delle ammiraglie. Su Rai1 Affari Tuoi raccoglie 4.569.000 spettatori con il 22,8%, confermandosi appuntamento fisso della domenica sera. Su Canale5 La Ruota della Fortuna, dopo Gira la Ruota della Fortuna a 3.503.000 spettatori (17,8%), arriva a 4.342.000 spettatori con il 21,7%, restando di poco dietro il gioco di De Martino ma mantenendo un equilibrio quasi perfetto in fascia.

Daytime e bilancio della domenica

Nel daytime, Rai1 costruisce il proprio percorso domenicale con UnoMattina in Famiglia (595.000 spettatori, 17,8% nella prima parte e 1.216.000 spettatori, 20,5% nella seconda), A Sua Immagine, Santa Messa (1.266.000 spettatori, 15%) e Linea Verde che nella seconda parte sfiora il 19,5%. Il pomeriggio è guidato da Domenica In (fino a circa 1,9 milioni con oltre il 14% nelle varie parti) e Da Noi… a Ruota Libera al 13,3%, prima del traino di L’Eredità Weekend verso il preserale.

Canale5 risponde con Le Storie di Melaverde (fino al 13,6%), Melaverde, L’Arca di Noè (1.953.000 spettatori, 12,8%), Amici di Maria De Filippi (2.748.000 spettatori, 19,6%) e Verissimo Domenica, che nelle due parti si muove tra il 16% e quasi il 19%. In preserale L’Eredità Weekend arriva a 3.986.000 spettatori con il 22,5%, mentre Caduta Libera su Canale5 si ferma a 2.123.000 spettatori con il 12,8%.

La giornata del 15 febbraio si chiude con le reti Rai che vincono il prime time a perimetro omogeneo con il 32,5% di share e 6,33 milioni di spettatori, e le 24 ore con il 38,1% di share e 3,587 milioni di contatti medi, grazie all’asse Cuori 3 – Olimpiadi – Affari Tuoi – L’Eredità. Sul fronte Mediaset, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo e La Ruota della Fortuna mantengono comunque un ruolo centrale nella domenica di Canale5, pur restando dietro la combinazione fiction–sport di Rai.

