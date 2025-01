A distanza di due settimane esatte dalla partenza del Festival di Sanremo 2025, in queste ore è stata spoilerata la scenografia del palco. Ecco la foto scattata dentro al Teatro Ariston.

La scenografia di Sanremo 2025

Ormai ci siamo! Mancano esattamente due settimane alla partenza di Sanremo 2025 e tutto inizia a essere pronto per la prima serata. In queste ore nel mentre i Big in gara hanno iniziato le prove all’interno dell’Ariston e si stanno preparando al meglio per affrontare il Festival. Nel frattempo Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, ha annunciato i brani che gli artisti presenteranno durante la quarta serata, quella delle cover e dei duetti, e di certo non mancheranno i colpi di scena.

Il presentatore per di più ha anche ufficializzato tutti i suoi co-conduttori, che sera dopo sera lo spalleggeranno, e in molti attendono con ansia di scoprire cosa succederà. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A sorpresa, Il Secolo XIX ha spoilerato la scenografia di Sanremo 2025. Il quotidiano ha infatti pubblicato una foto scattata all’interno dell’Ariston, grazie alla quale si nota chiaramente il palco. Già qualche giorno fa a mostrare in anteprima la struttura ancora in costruzione erano stati gli amici de La Stampa. Adesso invece si riesce ad avere un’idea di come sarà la scenografia completa di questa edizione, che si preannuncia ricca di emozioni.

In questi giorni intanto si sta scommettendo sul possibile vincitore del Festival. La scorsa settimana infatti la stampa ha avuto modo di ascoltare per la prima volta i brani in gara e non sono tardate ad arrivare le pagelle delle canzoni. Ma come ci stupiranno dunque Big? Non resta che attendere ancora pochi giorni per scoprirlo.