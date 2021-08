1 Due ex gieffine affiancheranno Enrico Papi?

Ci siamo! Scherzi A Parte è pronto a sbarcare di nuovo su Canale 5. Il programma di scherzi più amato della TV lo rivedremo da domenica 19 settembre sulla rete ammiraglia di Mediaset. Si tratterà di sei puntate totali dove non mancheranno di certo le risate.

In questi mesi sono circolati diversi nomi su chi sarebbe potuto essere il conduttore di Scherzi A Parte. Come ricorda TV Blog sono emersi i nomi di Ezio Greggio e Lorella Cuccarini, ma anche Diego Abatantuono e Alessia Marcuzzi (la quale nel mentre si è presa una pausa), per passare a Pio e Amedeo o ancora Andrea Pucci. Di recente, però, è stato reso noto che al timone di conduzione vedremo invece Enrico Papi. Ma chi ci sarà al suo fianco?

Come anticipato da TV Blog insieme a lui vedremo Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia. Le due, di recente, le abbiamo viste spesso scontrarsi al GF Vip 5, quando l’ex moglie di Flavio Briatore era nel cast dei concorrenti mentre la bionda showgirl ha svolto il ruolo di opinionista insieme a Pupo. Spesso le due si sono trovate a battibeccare e non sembra scorrere buon sangue tra loro.

Magari dopo la fine del reality le due hanno avuto modo di parlarsi e risolvere le incomprensioni avute. Ora si ritroveranno, insieme, a fare da supporto a Enrico Papi nella nuova edizione di Scherzi A Parte. Una bella sfida per entrambe, senza dubbio.

Amedeo Venza, intanto, oltre a Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia, ha fatto anche altri nomi che potrebbero fare da spalla a Enrico Papi e che si susseguiranno in studio. Ha parlato di Paola Di Benedetto, Carolina Stramare e Antonella Fiordelisi.

Post di Amedeo Venza su Scherzi A Parte

Le notizie su Scherzi A Parte non finiscono qui, perché sono emersi anche i nomi delle prime vittime…