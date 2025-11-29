Giulia De Lellis condivide sui social le difficoltà dei primi mesi da mamma tra richieste della piccola Priscilla e impegni professionali

La sfida di conciliare maternità e lavoro

I primi mesi dopo il parto rappresentano per molte donne un periodo delicato, in cui trovare un equilibrio tra la cura del neonato e gli impegni professionali diventa un’impresa complessa. Giulia De Lellis sta vivendo esattamente questa fase: da appena due mesi mamma della piccola Priscilla, avuta con il compagno Tony Effe, l’influencer racconta sui social le difficoltà quotidiane di chi lavora da casa con un bebè che richiede attenzioni costanti.

Le mattinate infinite tra pianti e impegni

Nelle sue storie, Giulia mostra momenti sinceri della sua nuova normalità. Racconta di trascorrere ore a consolare la figlia, che piange spesso e si calma con fatica. Cammina intorno al tavolo, culla la bambina, canta per cercare di tranquillizzarla e nel frattempo prova a rispettare scadenze e appuntamenti di lavoro. È così che si ritrova a metà mattina ancora in pigiama, senza riuscire a prendersi un attimo per sé. «Sono stata in pigiama fino alle 12 senza potermi neanche fare una doccia», confida ai suoi follower.

Il tema della maternità “in smart working”

Nelle sue parole si riconoscono moltissime donne. L’influencer ammette di aver sottovalutato la difficoltà del rientro al lavoro pur essendo a casa e chiede come abbia fatto, in passato, a gestire la routine lavorativa senza rinunciare alla cura della bambina.

Nonostante la fatica, Giulia sottolinea come la maternità resti un’esperienza meravigliosa, anche se complessa. I primi mesi richiedono tempo, imprevisti e una grande capacità di adattamento, ma il suo messaggio vuole soprattutto normalizzare la realtà delle neomamme che, tra pigiama, ciucci e computer, cercano ogni giorno di far quadrare tutto.