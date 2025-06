A L’Isola dei Famosi 2025 l’atmosfera si è scaldata verso la fine e sono volate parole tra Omar Fantini e Selvaggia Lucarelli: lo scontro ha acceso lo studio e spiazzato i naufraghi.

Isola dei Famosi, scoppia il battibecco tra Omar Fantini e Selvaggia Lucarelli

Clima acceso durante la puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi 2025, soprattutto nella fase delle nomination, dove a surriscaldare gli animi è stato uno scontro verbale tra Omar Fantini e Selvaggia Lucarelli.

Tutto è nato dopo che buona parte dei naufraghi ha nominato Patrizia Rossetti, giustificando la scelta con la sua presunta stanchezza fisica e i frequenti lamenti sulla condizione in cui versa sull’isola.

Veronica Gentili, notando la curiosa uniformità delle motivazioni, ha interpellato Selvaggia Lucarelli per un commento. L’opinionista non ha esitato a esprimere il suo punto di vista, sottolineando come, secondo lei, non si trattasse affatto di vera premura.

“È una vasca di squali, lei ha fatto sentire l’odore del sangue e si avventano su di lei”, ha dichiarato, aggiungendo che molti hanno solo cercato di apparire più buoni di quanto non siano realmente.

Un’osservazione che non è piaciuta a Omar Fantini, leader della settimana a L’Isola dei Famosi, che è intervenuto con tono fermo: “Non sono tutti come te, Selvaggia. Non tutto il mondo è pronto ad avventarsi sul sangue come squali”.

La Lucarelli ha subito chiarito che non si riferiva a lui personalmente, anche perché Omar non aveva ancora annunciato la sua nomination. Ma il comico ha ribattuto: “Sto parlando in generale”, innescando un ulteriore botta e risposta. Selvaggia, infastidita, lo ha invitato a non parlare a nome del gruppo.

“Ho parlato in generale, non a nome del gruppo. Dovresti imparare ad ascoltare le parole degli altri: cambiare un aggettivo o un sostantivo cambia il senso di una frase”, ha insistito Omar. Il tono si è fatto più teso quando la Lucarelli ha nuovamente invitato Omar a limitarsi a parlare per sé.

"Selvaggia, dovresti imparare ad ascoltare"

Omar non condivide il punto di vista di Selvaggia e tra i due scoppia una discussione.#Isola pic.twitter.com/EvKaGsEtTG — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 16, 2025

Questa volta, infatti, Fantini ha reagito in maniera inaspettata. Ha sollevato la collana del leader davanti alle telecamere e ha affermato: “Ho vinto questa, Selvaggetta. Se l’ho vinta, posso anche dire delle cose per il gruppo”. Una risposta decisa, che ha lasciato studio e naufraghi visibilmente spiazzati e ha mostrato un lato di Omar finora mai emerso così chiaramente.