Ieri 16 giugno 2025 L’Isola dei Famosi non è riuscita a conquistare la prima serata, fermandosi al 14.9% di share. A batterla è stato il film in replica Un amore a 5 stelle su Rai 1.

Gli ascolti della settima puntata de L’Isola dei Famosi

La prima serata di lunedì 16 giugno 2025 ha segnato un altro momento poco brillante per L’Isola dei Famosi, che non è riuscita a conquistare la vetta degli ascolti. Nonostante la conduzione di Veronica Gentili e la presenza di un’ospite d’eccezione come Selvaggia Lucarelli (protagonista di qualche battibecco), il reality in onda su Canale 5 ha raccolto solamente 1.779.000 spettatori con il 14.9% di share. Un risultato modesto, soprattutto se confrontato con il successo di Rai 1.

Sulla rete ammiraglia del servizio pubblico è andata in onda la replica del film Un amore a 5 stelle, con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes (tra i tanti). La pellicola ha conquistato il pubblico con 2.749.000 spettatori e il 17.1% di share, risultando il programma più visto della serata. Un duro colpo per Mediaset, che puntava su una nuova puntata de L’Isola dei Famosi per rafforzare gli ascolti estivi.

Italia 1, invece, ha proposto l’incontro Chelsea-Los Angeles, valido per il Mondiale per Club 2025, terminato 2-0 per i ‘padroni di casa’. La partita ha raccolto 1.612.000 spettatori e il 9.3% di share, posizionandosi subito dietro a L’Isola dei Famosi su Canale 5.

Tra le altre reti, spicca Quarta Repubblica su Rete 4 con 888.000 spettatori e il 7.2%, mentre La Casa dei Misteri su Rai 2 si ferma a 688.000 spettatori (4.2%). Su Rai 3, Filorosso ha ottenuto 626.000 spettatori con il 4.3% di share.

Il verdetto è chiaro: L’Isola dei Famosi ha nuovamente ceduto terreno anche contro una pellicola già vista, a differenza della sesta puntata in cui aveva acquisito qualche punticino rispetto alla quinta. Nello scorso appuntamento di mercoledì, infatti, aveva segnato 1.799.000 telespettatori con il 15% di share. Vedremo come andrà la puntata di domani, quando L’Isola tornerà con un nuovo appuntamento.