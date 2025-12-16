Scopriamo insieme cosa c’è da sapere dello sciopero di Ita Airways del 17 dicembre 2025 e quali sono i voli cancellati e garantiti nelle varie fasce orarie.

Ita Airways sciopero 17 dicembre 2025

Il 17 dicembre 2025, una giornata di disagi si preannuncia per i passeggeri di Ita Airways. Infatti, è stato confermato uno sciopero nazionale di 4 ore che coinvolgerà tutto il personale della compagnia aerea, dalle 13:00 alle 17:00.

A proclamare questa protesta sono stati i principali sindacati del settore, tra cui Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp, a seguito di una grande assemblea con la partecipazione di oltre 800 lavoratori, sia in presenza che in streaming.

Motivi sciopero Ita Airways

Lo sciopero di Ita Airways è il risultato di una lunga trattativa che riguarda temi fondamentali come il rinnovo del contratto nazionale, il miglioramento delle condizioni salariali, il potenziamento della flotta e lo sviluppo dell’azienda.

I sindacati chiedono anche il recupero dei lavoratori in ammortizzatore sociale e la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato.

I lavoratori di Ita, come sottolineato dai sindacati, “meritano risposte concrete”.

Sciopero Ita Airways fasce orarie garantite

Lo sciopero interesserà la fascia oraria dalle 13:00 alle 17:00, ma durante queste ore non mancheranno disagi.

Sono previsti ritardi, cancellazioni e modifiche operative su numerosi voli, sia nazionali che internazionali.

Tuttavia, come stabilito dalla legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, alcune rotte saranno garantite, comprese le frequenze giornaliere per le isole e i voli intercontinentali.

I voli garantiti

Secondo la comunicazione ufficiale di ENAC, i voli da assistere durante lo sciopero del 17 dicembre comprendono quelli con le isole e i voli intercontinentali operati da Ita Airways.

Inoltre, i voli già in corso all’inizio dello sciopero saranno completati. Saranno garantiti anche i voli per emergenze, tra cui quelli sanitari e umanitari.

Ita Airways – i voli garantiti

Quali sono i voli cancellati da Ita Airways

Purtroppo, non mancheranno le cancellazioni, in particolare sugli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate.

L’elenco dei voli cancellati è piuttosto lungo e comprende numerosi collegamenti interni e internazionali.

Voli cancellati di Ita Airways

E ancora l’a lista l’elenco prosegue con…

La lista dei voli cancellati per il 17 dicembre

Dunque prendete carta e penna e ci auguriamo che nessuno di voi debba trovarsi a sconvolgere i propri piani a causa dello sciopero di Ita Airways.

