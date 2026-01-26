La frase sullo sconto che ha fatto infuriare Giammetti

Tutto nasce da una dichiarazione di Brunello Cucinelli a “Un Giorno da Pecora”. L’imprenditore del cachemire ha raccontato un aneddoto curioso: secondo la sua versione, Valentino Garavani frequentava i suoi negozi e, con simpatia, gli chiedeva spesso uno sconto sui capi acquistati. Cucinelli lo ha descritto come un rapporto cordiale, fatto di stima e di telefonate dirette. Ma questa versione “confidenziale” non è andata giù a Giancarlo Giammetti, storico compagno e socio di una vita dello stilista.

Giammetti attacca: “Cucinelli? Al funerale parlava solo con i giornalisti”

La smentita di Giammetti è arrivata come un fulmine via social. Senza troppi giri di parole, ha dichiarato che Valentino non ha mai conosciuto né tantomeno telefonato a Cucinelli. Il colpo basso è arrivato però sul comportamento dell’imprenditore umbro durante le esequie: Giammetti ha accusato Cucinelli di aver disertato il momento del dolore per concedersi troppo ai microfoni della stampa, definendo il suo racconto un’invenzione totale.

La difesa di Brunello Cucinelli: “Era solo una battuta”

Cucinelli, dal canto suo, ha cercato di smorzare i toni pur confermando la sua versione dei fatti. Ha ammesso che non c’è mai stato un incontro fisico “faccia a faccia”, ma ha ribadito che Valentino era un cliente dei suoi store e che le telefonate avvenivano in quel contesto. Per il re del cachemire, la storia dello sconto era solo un modo affettuoso per ricordare un “padre della moda”, un omaggio a un genio del Novecento che ammirava profondamente.

Un addio rovinato dai veleni

Nonostante Cucinelli abbia provato a rimediare lodando Valentino nel suo necrologio come un “artista geniale”, lo strappo con l’entourage dello stilista rimane evidente. Quello che doveva essere un ricordo celebrativo si è trasformato in un battibecco pubblico sulle frequentazioni reali e presunte, macchiando con una scia di polemica i giorni dell’ultimo saluto a uno dei più grandi maestri dello stile italiano.

@IPA

Leggi anche: Valentino, leleganza dellanima e quel legame invisibile con Sarah Silvestri

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X