Scontro acceso al Grande Fratello durante la notte tra Rasha e Bena per alcune dichiarazioni sull’Islam e i jinn: “Non parlare così della nostra religione in TV!”.

Lo scontro al Grande Fratello

È stata una giornata piuttosto accesa quella di ieri. Dopo l’uscita improvvisa di Anita e la quasi rissa tra Jonas e Omer, non ci si è fermati qui! È stata una notte movimentata nella Casa del Grande Fratello, dove due concorrenti si sono scontrati duramente a causa di una discussione sulla religione islamica e alcune credenze legate al paranormale.

Tutto è iniziato quando Omar Benabdallah, detto Bena, ha raccontato ai coinquilini alcune sue esperienze personali, che lui definisce paranormali. A riportare l’accaduto è Biccy:

“Io credo nel paranormale, ma nell’Islam ci crediamo molto. Una notte ho visto tre ombre… un’altra volta ho visto un’entità con occhi enormi. Non scherzo. E poi ho avuto una paralisi del sonno: sei cosciente, ma non riesci a muoverti. Per la nostra religione, quando succede, è il diavolo che ti tiene fermo”.

Le sue parole hanno subito fatto reagire Rasha Younes, anche lei tra gli ultimi arrivati al Grande Fratello La concorrente ha voluto prendere le distanze da questa interpretazione religiosa:

“Bena rilassati, fidati smettila. Queste sono credenze popolari. Non dire che è una cosa dell’Islam perché nel Corano non c’è traccia di questa roba. Non parlare così dei musulmani, sei in TV, pensaci bene. La religione è una cosa, le tradizioni un’altra”.

Lo scontro è diventato sempre più acceso nella notte al Grande Fratello, con Rasha che ha continuato a spiegare la differenza tra fede e cultura:

“Forse queste cose di cui parli sono leggende del Nord Africa. Io rispetto le tue credenze, ma non tirare in ballo l’Islam. Quando certe cose vengono dette in nome della religione, l’Islam viene visto male. Stai attento a come ti esprimi”.

Omar, colto alla sprovvista, si è scusato e ha chiarito le sue intenzioni: “Ok, non dirò più che è una cosa dell’Islam, dico che è una cosa del Marocco. Io ci credo davvero, ma parlerò solo a titolo personale”.

Insomma non sembra esserci proprio pace nella Casa del Grande Fratello!