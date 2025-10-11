Momento di grande tensione al Grande Fratello, dopo il ritiro improvviso di Anita. Jonas e Omer hanno sfiorato la rissa e sono quasi arrivati alle mani. Tra i due sono volate parole grosse: “Defic**nte, ignorante”.

Rissa sfiorata al Grande Fratello

La tensione nella casa del Grande Fratello è alle stelle dopo il ritiro improvviso di Anita Mazzotta. L’equilibrio tra i concorrenti sembra essersi rotto e, nelle ultime ore, la situazione è letteralmente esplosa: Omer e Jonas sono arrivati a un passo dalla rissa.

Tutto è nato in seguito alla nomination fatta da Jonas nei confronti di Omer. La regia ha deciso di censurare gran parte della lite, ma quel poco che è trapelato lascia intuire quanto si fosse riscaldata la situazione.

Secondo le immagini presenti in rete, i due hanno iniziato a battibeccare, quando poi Omer ha reagito con rabbia alle parole di Jonas, gridando:

“Vuoi fare l’uomo? Vieni a farmi vedere che uomo sei! Ti faccio vedere chi è l’uomo che hai nominato per non essere fragile. Sei un deficiente e un ignorante che non capisci niente della gente, stai zitto ignorante. Vai fuori!“

La frase sembra riferirsi proprio alla motivazione con cui Jonas lo ha nominato in Confessionale durante la puntata di lunedì del Grande Fratello. In quell’occasione, Jonas aveva detto:

“Nomino Omer perché ha dei modi molto bruschi ed è cresciuto con dei valori diversi dai miei. Io sono qui anche per mostrare le mie fragilità e farmi conoscere, mentre Omer è cresciuto con l’idea che l’uomo deve essere forte e non deve sentirsi vulnerabile. Ho provato a parlarci ma mi ha sempre risposto a monosillabi. Non ho niente contro di lui, ma non riesco a trovare un canale di comunicazione.“

Tornando allo scontro, Omer molto arrabbiato ha avuto da ridire anche contro altri concorrenti, alzando la voce. Qui un altro filmato dalla diretta h24 del Grande Fratello presente su Mediaset Extra…

Una divergenza che ha acceso la miccia tra i due. Per fortuna, Matteo così come altri inquilini sono intervenuti in tempo, bloccando fisicamente Omer e allontanandolo prima che potesse succedere il peggio.

Ora i fan si chiedono: ci saranno conseguenze per questo gesto da parte del Grande Fratello? La censura da parte della regia ha evitato che il pubblico vedesse tutto, ma il dibattito è già esploso in rete. Non è escluso un richiamo dunque o comunque un intervento da parte del programma. Staremo a vedere.