Secondo un recente rumor due coppie sarebbero nel caos: “Lui becca lei che scriveva di nascosto alla fidanzata dell’altro!”.

Due coppie nel caos, il pettegolezzo

Il gossip di cui vi stiamo per parlare farebbe impallidire persino le intricate trame di una soap opera come Beautiful! Un fulmine a ciel sereno sembra aver squarciato la serenità di due coppie, unite da una bella amicizia. A lanciare questo scoop è stata ancora una volta Deianira Marzano, a quanto pare sempre sul pezzo quando si tratta di rivelare dei retroscena scottanti sul mondo dei social e della TV.

L’ha fatto riportando un virgolettato sconvolgente, che avrebbe davvero dell’incredibile qualora dovesse essere confermato: “ESCLUSIVA BOMBA! SCOPPIA IL QUADRILATERO DEL TRADIMENTO TRA DUE COPPIE ‘AMICHE PER LA PELLE’! LUI BECCA LEI CHE SCRIVEVA DI NASCOSTO ALLA FIDANZATA DELL’ALTRO!”.

Il gossip di Deianira Marzano sulle presunte coppie

Questa frase, solo a pensarci avrebbe davvero del surreale. Le due coppie sembra siano molto unite, ma a quanto pare una serie di messaggi segreti ora rischiano di mandare tutto in fumo.

Le parole di Deianira Marzano sulle due coppie

Come appreso dallo screen tutto sarebbe nato in modo del tutto casuale. Uno dei fidanzati avrebbe trovato la propria compagna, intenta a scrivere dei messaggi alla dolce metà dell’altro. Inizialmente forse sembrava essere nulla di grave. Magari il contenuto dei messaggi e le confidenze fatte potrebbero avere acceso i sospetti e, di conseguenza, aumentato la tensione.

L’accaduto avrebbe dunque provocato un bel caos tra le due coppie. Al momento però non si conosce niente più a riguardo. Deianira Marzano per ora non ha svelato molto altro, ma è pur vero che gli utenti del web sono partiti alla ricerca di indizi per capire chi sarebbero i personaggi coinvolti, al centro di questo esplosivo pettegolezzo.

La storia in questione tra le due coppie però potrebbe lasciare il segno, visto che vi era un’amicizia ben consolidata tra le parti a quanto pare. Ma questo malinteso potrebbe aver mandato tutto in frantumi. Il web per ora osserva, in attesa di saperne di più.