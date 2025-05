A quanto pare The Couple chiuderà in anticipo!

Chiude anticipatamente The Couple! Il reality game di Canale 5 andrà in onda alla domenica per gli ultimi due appuntamenti il 4 e l’11 maggio. Ecco cosa si dice a proposito di questa scelta presa da Mediaset.

The Couple chiuderà in anticipo!

A sorpresa Mediaset ha deciso di cambiare ulteriormente la messa in onda di The Couple (e non sono mancate critiche). Fino a oggi avevamo visto la trasmissione al lunedì e si era detto che avrebbe potuto slittare al giovedì con l’arrivo de L’Isola dei Famosi. L’azienda invece ha sorpreso tutti con un ennesimo cambio di rotta. Il reality game di Canale 5 è stato spostato addirittura domenica! E non è finita.

Pare infatti che The Couple secondo i rumor riportati da MasterAb88 su X e da Biccy, quelle che vedremo domani 4 maggio e l’11 maggio saranno le ultime due puntate che vedremo su Canale 5.

Al momento solo una coppia ha abbandonato il gioco ed è quella formata da Elena Barolo e Thais Wiggers. Domani invece ci sarà una seconda eliminazione e, arrivati a questo punto, non è escluso qualche altro colpo di scena in vista della finale della settimana prossima!

Sembrerebbe che i bassi ascolti di The Couple abbiano portato quindi l’azienda a tagliare una puntata e chiudere anticipatamente il gioco. Fino a questo momento gli appuntamenti del reality hanno realizzato i seguenti risultati, come potete vedere qui a seguire:

1^ puntata: 2.234.000 telespettatori e il 18,55% di share

2^ puntata: 1.557.000 telespettatori e il 13% di share

3^ puntata: 1.328.000 telespettatori e il 10,9% di share

Evidentemente non abbastanza per arrivare fino alla sesta puntata, come prefissato inizialmente. The Couple a quanto pare chiuderà prima del previsto.