La vita e la carriera di Federica Panicucci, dalla passione per la cronaca nera alla professionalità che conquista il pubblico italiano, con uno sguardo esclusivo sul futuro matrimonio con Marco Bacini

Federica Panicucci nasce il 27 ottobre 1967 (Scorpione con ascendente Sagittario).

È una donna di grande professionalità Federica Panicucci, fiore all’occhiello di Mediaset, divenuta oggi una delle più amate conduttrici televisive italiane. Appare capace di approfondire con maestria i fatti più enigmatici della cronaca nera italiana. Sempre elegante, mai eccessiva è per vocazione nata per stare di fronte al teleschermo, empatizzando con sincerità verso gli ospiti e mostrando una palpabile professionalità condita da un talento ab origine presente. Stare in televisione e presentare è per Federica una vocazione.

Quando la si ascolta arriva chiara la passione che mette nel suo lavoro. Anche la sua attenta gestione nel lavoro, e la voglia di dare il massimo a chi l’ascolta e la guarda. Dal suo perfetto look, ad abiti sempre eleganti e d’impatto che seguono il filone della sobrietà e del buon gusto. Plutone e Venere sono congiunti in vergine: attenta, controllata e sempre impeccabile, così come nella vita quotidiana, anche sul teleschermo.

Molto ferma nelle sue argomentazioni, ama tutto ciò che è scientifico, razionalmente spiegabile attraverso prove certe e palesabili, pur essendo tremendamente affascinata dal noir, e da tutto ciò che è avvolto nel mistero. Mercurio nel dodicesimo campo la rende un’investigatrice doc: riesce a scovare sempre chi non dice il vero. È un’investigatrice della mente umana, una psicologa che naturalmente entra nel profondo di chi le è di fronte. Peculiarità che la rende oggi, a mio avviso, una tra le più complete presentatrici della televisione italiana specie se trattasi temi di cronaca nera.

Mercurio retrogrado nel dodicesimo campo dello Scorpione le conferisce un animo nobile e d’integra moralità. La sua attenzione a limitare il privato da sguardi indiscreti le fa onore e di conseguenza la spinge lontana da eventi che poco hanno a che fare con il suo lavoro. È una stacanovista: complice quella Luna in Leone e Giove, pianeta dei progetti, presente nel nono campo solare che la rendono una guerriera di fronte alle avversità.

Mediaset la vuole tutta per sé e lei dice Sì a gran voce. E a quanto pare le stelle parlano di un altro Sì in arrivo, quello del suo matrimonio con il manager e compagno Marco Bacini. Proprio così! La presenza di Giove al trigono solare ci annuncia di un matrimonio in vista! In arrivo il coronamento di un progetto di coppia destinato alla felicità!

Joss