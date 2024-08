Al momento non sappiamo quando verrà registrata la prossima puntata di Uomini e Donne, ma siamo in grado di fornirvi la prima anticipazione su ciò che dovrebbe accadere. Ecco tutto quello che sappiamo.

L’anticipazione su Uomini e Donne

Uomini e Donne sta per cominciare anche se la data di inizio che sembrava certa, ovvero il 9 settembre, adesso non sarebbe più così sicura. Gira voce che Mediaset potrebbe decidere di spostare il debutto di una settimana, ovvero lo stesso giorno in cui tornerà anche il Grande Fratello.

Al momento non sappiamo cosa accadrà, ma tra le poche cose sicure è che la prima puntata è stata registrata e abbiamo a disposizione tutti i dettagli. Per Gemma Galgani scenderanno due pretendenti e nel parterre degli Over tornerà Armando Incarnato, che sarà protagonista di un litigio. Tra le altre notizie disponibili sappiamo anche che Mario Cusitore sarà in studio per un confronto con Ida Platano, la quale però risulta assente per motivi di salute.

Ma veniamo ora alla nuovissima anticipazione rilasciata da Lorenzo Pugnaloni in merito a ciò che dovrebbe accadere nella futura registrazione di Uomini e Donne. L’influencer ha fatto una domanda ai propri follower rivelando allo stesso tempo ciò che andremo a vedere prossimamente. Nonostante Mario abbia lasciato lo studio, infatti, dovrebbe ritornare per l’incontro con Ida Platano.

La prima anticipazione sulla prossima registrazione di Uomini e Donne

Ricordiamo che Cusitore cerca di parlare con Ida da tutta l’estate ma la Dama ed ex tronista si è rifiutata di vederlo ogni volta. Vedremo se in questo caso sarà favorevole a un confronto oppure deciderà di mandarlo via ancora una volta senza ascoltare ciò che ha da dire. Noi ovviamente vi terremo informati con tutte le novità del caso e vi aggiorneremo non appena avremo a disposizione tutte le anticipazioni ufficiali.