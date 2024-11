Segreti di Famiglia cosa ci riserva nella sua trama e anticipazioni per la puntata del 19 novembre? Ecco tutti i dettagli.

Eren telefona a Ozlem per un incontro e una chiacchiera faccia a faccia. Lei di nascosto dal marito violento, si presenta all’appuntamento.

A quel punto Eren vuota il sacco e rivela di essersi sottoposto al test del DNA a seguito di alcuni dubbi, per poi rivelare di essere lui il padre di Turgce.

Questo scatena una discussione animata, in cui si rinfacciano la fine della loro storia.

Quando e a che ora inizia su Canale 5 Segreti di Famiglia

Se siete incuriositi da questa serie e intendete seguirla, sappiate che dal lunedì al venerdì potete guardarla a partire dalle 14:10. In questo momento stiamo assistendo alla seconda parte della prima stagione, questa è quella che vedremo in TV attualmente.

Ci sarà tempo dunque per scoprire come andrà avanti e quando potremo seguire la seconda stagione. Ciò non ci permette, a oggi, nemmeno di dirvi quando finisce Segreti di Famiglia.

Il cast

La serie televisiva vanta un cast di attori eccezionali. A partire da Kaan Urgancıoğlu, che abbiamo già visto in Endless Love nel ruolo di Emir Kozcuoğlu.

Invece in Yargı (nome originale dello show) lo vediamo nei panni del procuratore Ilgaz Kaya.

Tra gli altri protagonisti della serie c’è l’attrice Pınar Deniz, ovvero il personaggio amatissimo di Ceylin Erguvan Kaya.

Dove vederlo in TV e streaming

Se volete seguire Segreti di Famiglia in diretta, potete consultare Canale 5 agli orari sopra riportati. Ma non temete, perché abbiamo anche l’opzione dello streaming.

La dizi turca infatti si può guardare anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta nel canale di riferimento, oppure se preferite potete cercare la serie e guardare le puntate quando avete l’opportunità.

Come proseguirà la trama? Seguiteci per altre anticipazioni!