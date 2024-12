La seconda serata di Canale 5 prevede la puntata di Segreti di Famiglia: ecco anticipazioni e trama completa dell’episodio del 19 dicembre.

Anticipazioni Segreti di Famiglia 19 dicembre

Non solo Endless Love con un doppio appuntamento al giovedì (QUI la trama), in seconda serata ci sarà anche un altro imperdibile appuntamento di Segreti di Famiglia.

Prima di lasciarvi alle anticipazioni, cliccate QUI per recuperare cosa è accaduto nel precedente episodio. Ecco dunque la trama completa di Segreti di Famiglia del 19 dicembre:

Eren va in ospedale dove preleva Ceylin per trasferirla in centrale, dove si terrà l’interrogatorio. L’avvocato però non ricorda nulla di quanto successo la notte precedente.

Nel frattempo Ilgaz va sulla scena del crimine, anche se Pars gliel’ha vietato e chiede al padre di avvisare la famiglia di Ceylin dello stato di fermo.

Metin però arrivato a casa della famiglia di Ceylin si trova in difficoltà nel vedere le foto di Zafer ovunque. Alla fine riesce però comunica il perché di questa sua visita improvvisa.

Lacin è sconvolta dalla morte del figlio Engin e accusa il marito Yekta di essere il responsabile della morte. Quest’ultimo dopo aver scoperto dello stato di fermo di Ceylin, si scaglia contro di lei.

Pars infine si reca dal procuratore capo per farsi affidare il caso della morte di Engin, anche se la giurisdizione preferirebbe concederlo a un procuratore di Sile.

Intanto Seda entra in possesso del filmato che conferma la sua versione dei fatti.

Quando e a che ora inizia su Canale 5 Segreti di Famiglia

Ma sappiamo Segreti di Famiglia quando va in onda e a che ora inizia?

Per questa settimana la puntata è sempre prevista in seconda serata, dalle 23:30 su Canale 5, al termine di Endless Love. Poi ci sarà la pausa natalizia e capiremo in seguito quando lo rivedremo in TV.

Per ora stiamo vedendo la seconda parte della prima stagione. Capire quindi quando finisce Segreti di Famiglia sarà piuttosto complicato, considerando che ci sono anche le restanti stagioni da seguire.

Il cast della dizi turca

Tanti gli attori noti e comunque molto apprezzati di Segreti di Famiglia.

Uno di loro è senza dubbio Kaan Urgancıoğlu, che veste i panni del procuratore, Ilgaz Kaya. L’attore è presente anche in un’altra serie di successo come Endless Love, con il personaggio di Emir Kozcuoğlu.

All’interno della serie tra gli altri interpreti anche l’amata attrice, Pınar Deniz, che presta il suo volto a Ceylin Erguvan Kaya.

Dove vederlo in TV e streaming

Indicazioni le abbiamo anche per quanto riguarda il canale TV e streaming dove vedere Segreti di Famiglia.

La serie si può vedere su Canale 5 agli orari sopra appuntati, ma anche in streaming su Mediaset Infinity.

La piattaforma è disponibile su sito, app o smart TV. Mediante essa si possono non solo vedere le puntate in diretta, ma recuperarne gli episodi. Alla prossima con nuove anticipazioni!